فنانو مسرح ماريوبول يتلقون دورات تدريبية في موسكو

أفادت الخدمة الصحفية لمعهد الفن المسرحي الحكومي في موسكو بأن فناني مسرح الدراما الروسية في ماريوبول تلقوا دورة لرفع الكفاءة في مسرح الأمم بموسكو.

أقيمت الدورة في إطار برنامج "إتقان المهارات المهنية للممثل" الذي قدمه مسرح الفن المسرحي في موسكو. وقال مخرج مسرح "ماريوبول" للدراما سيرغي موسينكو "أنا أشكر يفغيني ميرونوف لدعمه مسرحنا، فهذه المساعدة لا تقدر بثمن، فهي تساهم في تطوير فرقتنا المسرحية. وأريد أن أشكر بصورة خاصة الأساتذة الذين درسنا معهم لفترة من الزمن أساسيات مهنة التمثيل وقمنا بتحليل مسرحية تشيخوف "بستان الكرز". وسنستفيد من الدروس والتمارين العديدة في ممارساتنا المسرحية".

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وتم تنفيذ برنامج معهد الفن المسرحي هذه المرة بدعم من المؤسسة الخيرية "مبادرات المسرح" التي يشرف عليها مدير مسرح الأمم بموسكو يفغيني ميرونوف.

وقد وصل 15 فنانا إلى العاصمة الروسية قادمين من ماريوبول. وتم افتتاح البرنامج من قبل مدير المسرح. وقام أساتذة معهد الفن المسرحي بتقديم دروس التمثيل والتلقين المسرحي والحركة المسرحية لمدة خمسة أيام. وفي نهاية البرنامج أقيم درس مفتوح قدم فيه الممثلون مقتطفات من مسرحية أنطون تشيخوف "بستان الكرز".

تم وضع هذا البرنامج من قبل مركز التعليم المستمر ورفع الكفاءة في معهد الفن المسرحي بموسكو، وأشارت الخدمة الصحفية للمعهد إلى أن هذه الدورة أقيمت على أساس مشروع استراتيجي قدمه المعهد بعنوان" تنمية المواهب المسرحية في المناطق الروسية" في إطار برنامج "أولوية 2030" الحكومية.

المصدر: تاس