بكين تستقبل بوتين بأغنية "أمسيات موسكو" السوفيتية (فيديو)

شهد فناء قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين استقبالا حافلا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وترافقت المراسم مع أداء أغنية "أمسيات موسكو" التي تتمتع بشعبية كبيرة في الصين.

وقامت الأوركسترا العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني بأداء النشيدين الوطني لروسيا والصين. وبعد ذلك عزفت لحن أغنية "أمسيات موسكو".

يذكر أن "أمسيات موسكو" هي أغنية سوفيتية، أبدعها المؤلف الموسيقي فاسيلي سولوفيوف-سيدوي عام 1956 من كلمات ميخائيل ماتوسوفسكي. و"أمسيات موسكو" هي واحدة من الأغاني السوفيتية الأكثر شعبية، وقد أداها مغنو البوب ​​وأكاديميون مشهورون وجوقات وفرق أوركسترا في الاتحاد السوفيتي وخارجه حيث أصبحت الأغنية رمزا للاتحاد السوفيتي وروسيا وموسكو.

إقرأ المزيد

وقام بأداء الأغنية لأول مرة عام 1956 ممثل مسرح موسكو الفني فلاديمير تروشين، الذي قدم للمؤلف الموسيقي سولوفيوف-سيدوي تفسيره الخاص للأغنية.

في عام 1957 أصبحت أغنية "أمسيات موسكو " التي يؤديها فلاديمير تروشين الأغنية الرسمية لمهرجان موسكو للشباب والطلاب. وقد فوجئ المؤلف الموسيقي سولوفيوف-سيدوي بمنحه الجائزة الأولى والميدالية الذهبية الكبرى لمهرجان الشباب والطلاب لقاء أدائه أغنية "أمسيات موسكو".

وتستخدم مقدمة الأغنية كإشارات نداء في إذاعة "ماياك" السوفيتية والروسية لحد الآن. وتم إدراجها في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكثر إشارات النداء شهرة. وبالإضافة إلى ذلك، كانت كل ساعة تبثها إذاعة "صوت روسيا" باللغة الإنجليزية تنتهي طوال القرن العشرين بألحان "أمسيات موسكو".

وقد ترجمت الأغنية وتم أداؤها بالعديد من اللغات، بما فيها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية واليابانية والفيتنامية والإسبانية والتركية والسويدية وغيرها.

المصدر: RT