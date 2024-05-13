مهرجان للأدب الروسي في جنوب الهند

يقام مهرجان الأدب الروسي في مدينة تريفاندروم بولاية كيرالا الهندية بمناسبة حلول الذكرى الـ225 لميلاد الشاعر الروسي ألكسندر بوشكين والذكرى الـ135 لميلاد الشاعرة آنا أخماتوفا.

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وأشار القنصل الفخري لروسيا الاتحادية في تريفاندروم راتيش ناير إلى أن الفعالية ستستمر لغاية 14 يونيو المقبل، وقال:"افتتحنا مهرجان الأدب الروسي يوم 12 مايو الجاري في ولاية كيرالا بالتعاون مع مؤسسة "العالم الروسي" ومؤسسة "لومونوسوف" الثقافية العلمية. وفي إطار المهرجان تنظم ندوة" بوشكين.. الحياة والإبداع" وندوة" آنا أخماتوفا شاعرة ذات اهتمامات عامة". وستستمر أعمال المهرجان لغاية 12 يونيو المقبل، وسيقوم الطلاب من مختلف البلدان بإلقاء قصائد بوشكين بعشرين لغة".

وأكد القنصل الفخري أن الأدب الروسي يحتل مكانة خاصة في حياة سكان ولاية كيرالا، وأضاف أن مؤلفات الكُتّاب الروس تحظى دائما بشعبية كبيرة.

المصدر: تاس