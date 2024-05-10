مصر.. الفنانة إسعاد يونس تعيد "الزعيم" عادل إمام للشاشات من جديد

قررت الفنانة المصرية القديرة والإعلامية إسعاد يونس، إعادة الزعيم عادل إمام لشاشات السينما من جديد، بعد سنوات من غيابه عن المنافسة في دور العرض السينمائي.

وفي مفاجأة خاصة من نوعها،، قررت الشركة "العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي"، برئاسة الفنانة إسعاد يونس، إعادة عرض فيلم "زهايمر"، بطولة الفنان عادل إمام، في عدد من السينمات المصرية و الخليجية، بدءا من 16 مايو الجاري، لمدة 3 أيام متتالية وتستمر العروض حتى 18 من نفس الشهر أيام الويك إند، الخميس والجمعة والسبت.

وأعلنت الجهة الموزعة لفيلم زهايمر في دول الخليج "فرونت رو" عرضه في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين احتفاء بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، لمدة 3 أيام.

وفيلم زهايمر عرض عام 2010، وهو من بطولة عادل إمام وفتحي عبدالوهاب وأحمد رزق ورانيا يوسف ونيللي كريم وإيمان السيد وضياء الميرغني، وغيرهم من الفنانين، والعمل قصة وسيناريو وحوار نادر صلاح الدين، ومن إخراج عمرو عرفة.

وتدور أحداث الفيلم حول محمود شعيب وهو أحد رجال الأعمال، يطمع أبنائه في ثروته ويرفعون دعوى أمام القضاء للحجر على أمواله بحجة أنه مصاب بـ"آل زهايمر"، وتعيينهم أوصياء عليه، إلا أن ممرضته تساعده وتقلب الأحداث رأسا على عقب.

المصدر: "القاهرة 24"