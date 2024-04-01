مصر.. "صاحبة السعادة" تكشف عن عمرها الحقيقي وتفاجئ أصالة وعمرو أديب (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية إسعاد يونس عن عمرها الحقيقي، مؤكدة أنها "سعيدة جدا بالمرحلة العمرية التي تعيشها".

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وخلال لقائها ببرنامج "bigtime podcast"، أكدت "صاحبة السعادة" إسعاد يونس أن التقدم في العمر هو أمر طبيعي لكل إنسان والغريب هو أن تدعي امرأة أنها أصغر من عمرها الحقيقي.

وأكملت: "أنا سعيدة جدا بالمرحلة العمرية التي أعيشها"، ومضت قائلة: " في حاجات تحررت منها، ولما أعوز أتسلبط على الناس أتسلبط، مثلا في الطوابير أقول عندي 74 سنة فالناس تقدمني في الصف"، فيما تفاجأ مقدما البرنامج (الفنانة السورية أصالة والإعلامي المصري عمرو أديب) بعمرها الحقيقي، إذ أنها تبدو أصغر بكثير من ذلك.

وأوضحت أنها جدة لـ3 أحفاد، أعمارهم 3 و5 و8 سنوات، لافتة إلى أنها تكون سعيدة بقضاء وقتها معهم.

جدير بالذكر أن الفنانة إسعاد يونس تقدم برنامج "صاحبة السعادة"، وهو من أشهر وأنجح البرامج المصرية التي يتم تقديمها منذ حوالي خمس سنوات.

المصدر: MBC" + RT"