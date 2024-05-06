الفنان محمد عبده يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان

كشف الفنان السعودي محمد عبده عن إصابته بمرض السرطان، وتفاصيل العلاج الذي يتلقاه في العاصمة الفرنسية باريس.

وفي حديث تلفزيوني، كشف "فنان العرب" عن تسجيل صوتي دار بينه وبين الشعر السعودي، الأمير بدر بن عبد المحسن قبل وفاته، والذي اعترف فيه لصديقه بأنه مصاب بالسرطان.

وقال في التسجيل: "يا صديق ورفيق العمر الوفيّ والحبيب، شكلنا معا خريطة المملكة العربية السعودية بحدودها، نحن وحدناها بكلمتها وأشكالها الغنائية الجميلة، خرجنا بكلمات مفهومة ومرغوبة وجميلة في كل مكان، هذا شيء كبير جدا".

ثم اعترف عبده لصديقه الراحل بأنه يتلقى العلاج الكيميائي في باريس، وقال: "الله معنا، الله يحبنا"، ليجهش في البكاء متابعا: "من محبة الله فينا، عسى أن يرعانا ويرعى كل شخص خدم بلدنا مثلنا".

وأوضح عبده خلال تسجيل صوتي أنه مصاب بسرطان البروستات، وقال: "كان عندي كانسر (سرطان) في البروستات، وبأخذ إبرة (حقنة) كل 3 أشهر، وبعد يومين بتاريخ (السابع من أبريل) تنتهي الثلاثة أشهر، وأبدأ في الكورس الثاني".

وأضاف أن "الفحوصات المبدئية طيبة، وإنزيم الكانسر (السرطان) ينخفض، والأعراض الجانبية للإشعاع أخف بكثير من العمليات الأخرى، وهذا عارض نصبر عليه، ودعاؤكم من عوامل الشفاء".

وطمأن "أبو نورة" جمهوره أنه في مرحلة التعافي، وقال: "الحمدلله أنا كويس وأنا بخير"، معبرا عن حزنه لعدم قدرته قسرا على وداع رفيق دربه لأنه في مرحلة التعافي.

بدوره، قال الأمير الراحل في التسجيل: "أنت أقوى بكثير، متأكد أنك بإذن الله على طريق الشفاء والعودة أفضل. أنت لست انسانا عاديا، ومتأكد أنك ستتجاوز المحنة لأنك محمد عبده ولأنك تؤمن بالله".

وكان جثمان الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن دفن في مقبرة العود، بعدما توفى عن عمر ناهز 75 عاما في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تمت الصلاة عليه في جامع الإمام تركي بمدينة الرياض، وتقدم المصلين أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.

المصدر: وكالات