فيلم سعودي يحصد جائزة "هرمس" الدولية البلاتينية

حصد الفيلم الوثائقي السعودي "هورايزن" جائزة "هرمس" الإبداعية الدولية الشهيرة عن الفئة البلاتينية، وذلك عن حملة إطلاقه الترويجية، بعد منافسة شديدة مع عدة أعمال دولية مرموقة.



وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، يُظهِر الفيلم الذي أنتجته مبادرة "كنوز" بوزارة الإعلام بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مجموعة متنوعة من الكائنات الفطرية، مثل حيوان الأطوم أو حورية البحر، والدلافين، والنمر العربي الرشيق وأنواع الغزلان والمها.

كما يعرض الفيلم ما تزخر به المملكة من أنواع المخلوقات التي تزيد على 10 آلاف نوع، كل منها يتكيف بشكل فريد مع محيطه.

وأشارت "واس" إلى أن تصوير الفيلم استغرق أكثر من 200 يوم، بمشاركة طاقم متخصص مكون من 50 شخصا، قطعوا مسافة سفر بلغت أكثر من 4700 كم للتصوير في 28 موقعًا، بمشاركة 13 باحثًا سعوديًا متخصصًا في مجال الحياة الفطرية.

ووف "واس"، يهدف فيلم "هورايزن" إلى زيادة الوعي بالتنوّع البيئي في المملكة، والتعريف بالمناطق الجغرافية الفريدة، والجهود المبذولة لحماية الحياة البرية، والمحافظة على الأنواع النادرة فيها، وتعريف العالم بكنوزها المختلفة، من خلال إظهار الطبيعة الخلابة، التي تزخر بالحياة النباتية والحيوانية المتنوعة، ورفع الوعي بثراء أرض المملكة.

جدير بالذكر أن جائزة "هرمس" شهدت منذ تأسيسها أكثر من 325 ألف مشاركة من 135 دولة، وهي جائزة أمريكية دولية، تم إطلاقها منذ 27 عاما، وتعد من أقدم وأكبر المسابقات الدولية الإبداعية، حيث يتم في كل عام تكريم المشاركات الأكثر تميزًا من الأفراد ومؤسسات الإعلام لتميزهم في التسويق والإبداع والتواصل والإعلان والتأثير.

المصدر: "واس"