السعودية تتصدر جوائز مهرجان هوليوود للفيلم العربي

اختتم مهرجان هوليوود للفيلم العربي، الذي أقيم في لوس أنجلوس، فعاليات دورته الثالثة في 21 أبريل الجاري.

وكشف المهرجان عن القائمة الكاملة لجوائز هذه الدورة التي انطلقت في 17 أبريل، حيث حظيت السعودية بأكبر عدد من التتويجات.

وحصل الفيلم السعودي "إلى ابني"، من إخراج الفنان التونسي ظافر العابدين، على جائزة مؤسسة هوليوود للفيلم العربي البلاتينية لأفضل Reel، فيما تم تقديم جائزة لجنة التحكيم الخاصة لكتابة السيناريو لعام 2024 إلى صفاء المسعدي وظافر العابدين (الذي شارك في كتابة السيناريو) لقاء الكتابة المميزة للفيلم، بحسب ما ذكره المهرجان.

وحصل المخرج أبو بكر شوقي، وهو صانع أفلام مصري نمساوي، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة للإخراج لعام 2024، لإخراجه المميز لفيلم "هجان"، من مصر والسعودية.

وفاز الممثل السعودي عمر العطوي بجائزة لجنة التحكيم الخاصة للتمثيل لعام 2024 لأدائه في فيلم "هجان".

وآلت جائزة اختيار الجمهور إلى الفيلم الروائي "مقسوم" من مصر، من إخراج كوثر يونس.

ومنحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لعام 2024 بأفلام الطلبة إلى فيلم "بولا يتحدث" من مصر، من إخراج روزانا قاسم.

وتم تقديم جائزة لجنة التحكيم الخاصة لعام 2024 للأفلام القصيرة إلى فيلم "إذا الشمس غرقت في بحر الغمام" من إنتاج فرنسي لبناني مشترك، من إخراج وسام شرف.

وذهبت جائزة أفضل فيلم طلبة إلى فيلم "خطى أب"، من سوريا، من إخراج محمد علي.

وحصل فيلم "وذكرنا وأنثانا"، من الأردن، من إخراج أحمد اليسير، على جائزة أفضل فيلم قصير لعام 2024.

وفاز الفيلم الروائي الطويل "وداعا جوليا" من السودان، من إخراج محمد كردفاني بجائزة Golden Horizon.

كما قدمت مؤسسة هوليوود للفيلم العربي جائزة "عزيزة أمير" إلى الممثلة المصرية إلهام شاهين.

وشهدت الدورة الثالثة من المهرجان مشاركة من العديد من الدول العربية، حيث تم عرض أفلام من 16 دولة مختلفة.

المصدر: RT