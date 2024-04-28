وفاة الفنانة السورية القديرة خديجة العبد ونجلها الفنان قيس الشيخ ينعاها بكلمات مؤثرة

أعلنت نقابة الفنانين السوريين وفاة الفنانة القديرة خديجة العبد، حسبما نقلت صحيفة الوطن السورية مساء اليوم الأحد.

والفناة خديجة العبد هي زوجة المخرج الراحل محمد الشيخ نجيب، ووالدة المخرج سيف الشيخ نجيب والممثل قيس الشيخ نجيب.

وشاركت الفنانة الراحلة في عدة مسلسات سورية أبرزها أيام شامية، ومسلسلات الزاحفون ودائرة النار.

كما شاركت في مسرحتين شهيرتين هما ضيعة تشرين وغربة.

وكتب قيس الشيخ نجل الفنانة خديجة العبد "الله معك يا أمي يا حنونة يا ست الكل سلمي على بابا".

يذكر أن الفنانة خديجة العبد بدأت حياتها الفنية مع فرقة تشرين للفنون الشعبية.

وابتعدت عن الفن لأسباب عائلية.

المصدر: RT