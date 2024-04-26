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فنان خليجي شهير يتعرض لجلطة في الدماغ

الثقافة والفن

فنان خليجي شهير يتعرض لجلطة في الدماغ
AP
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كشفت عائلة الفنان الكويتي الشهير إبراهيم الصلال عن تعرضه لجلطة في الدماغ، جرى نقله على إثرها إلى المستشفى.

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وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب خالد إبراهيم الصلال: "والدي وتاج رأسي تعرض لوعكة صحية ونقل على أثرها إلى مستشفى جابر حيث تبين إصابته بجلطة في الرأس وبفضل من الله سبحانه وتعالى تجاوزها".

وأضاف: "حالته حاليا مستقرة.. لا تنسوه ومرضى المسلمين من دعواتكم".

وأعرب النشطاء في منصة "إكس" عن تمنياتهم بالشفاء العاجل للفنان الكويتي، متمنين له دوام الصحة والعافية.

فنان خليجي شهير يتعرض لجلطة في الدماغ

المصدر: RT 

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