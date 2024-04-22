افتتاح مهرجان "موسكو " السينمائي الدولي الـ46

افتتح يوم 19 أبريل في موسكو مهرجان "موسكو" السينمائي الدولي الـ46.

وأقيم حفل افتتاح المهرجان في مسرح العروض الموسيقية بموسكو. وقدّم برنامج حفل الافتتاح الفنان الروسي المعروف سيرغي بيزروكوف. وقبل إقامة الحفل اجتمع في ساحة "بوشكين" في وسط موسكو العديد من المشاركين والضيوف، وبينهم سفيتلانا نيموليايفا ودميتري ديوجيف وتاتيانا ميخالكوفا ويفغيني ميرونوف ونيقولاي راستورغويف ونيلوش بيكوفيتش وأولغا ليوبيموفا وغيرهم من النجوم وكبار المسؤولين.

وقالت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا: " يشارك في مهرجان العام الجاري 250 فيلما من 50 بلدا. وقد حضر إلى المهرجان 50 ضيفا أجنبيا".

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وسيقدم المهرجان تقليديا مجموعة متنوعة من البرامج، بينها المسابقة الرئيسية ومسابقات الأفلام الوثائقية والقصيرة ومسابقة "لأول مرة في روسيا"، وستعرض كذلك أفلام على هامش المهرجان.

وتتنافس ضمن المسابقة الرئيسية 10 أفلام سينمائية تمثل 13 بلدا، وبينها أفلام "غريب" من إخراج الروسي إيفان سوسنين، "21 قطعة من الياقوت الأحمر" (رومانيا) ، "الشعور بالبرد" (إيران)، "قيصر الغابات (صربيا وبلغاريا)، "مارتين يقرأ القرآن" (ألمانيا)، "بين الكلب والذئب" (تركيا)، "نيرفانا" (بنغلاديش)، "العار" (المكسيك وقطر)، "شليمازل" ( ألمانيا) وغيرها.

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ورئيس لجنة تحكيم برنامج المسابقة الرئيسية هو المخرج والمنتج وكاتب السيناريو الأيسلندي فريدريك ثور فريدريكسون. كما سيتولى تحكيم الأفلام المقدمة في المسابقة كل من الممثل وكاتب السيناريو والمخرج رادوش بايتش (صربيا)، والممثلة إيلينا ليادوفا (روسيا)، والمنتجة وكاتبة السيناريو غولنارا سارسينوفا (كازاخستان)، والمخرج إيغور فولوشين (روسيا)، والمخرج حسين كارابي (تركيا).

ورئيس مهرجان "موسكو" السينمائي هو المخرج الروسي البارز نيكيتا ميخالكوف.

وافتتح المهرجان بعرض فيلم "السماء المفتوحة" من إخراج المكسيكيين سانتياغو ارياغا وماريانا أرياغا، ويروي الفيلم قصة الأخوين اللذين قررا البحث عن قاتل والدهما.

المصدر: تاس