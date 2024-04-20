بالأرقام.. 4 أفلام مصرية تنافس من حيث الإيرادات في موسم عيد الفطر

انطلق موسم عيد الفطر السينمائى بعرض 4 أفلام حيث تنافس من حيث الإيرادات كل من "شقو وعالماشي وفاصل من اللحظات اللذيذة وأسود ملون".

كما يستمر في العرض فيلم الحريفة من موسم نصف العام.

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وحققت الافلام إجمالي اليوم إيرادات بلغت قيمتها 5.053.300 جنيه (103.681 دولار).

وجاء في المركز الأول فيلم شقو من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني والذي حقق إيرادات بلغت قيمتها 2.373.751 جنيه

أما فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد جاء في المركز الثاني حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 2.245.611 جنيه.

ويليهم في القائمة فيلم عالماشي بطولة علي ربيع وكريم عفيفي وآية سماحة وصلاح عبد الله وانتصار وعبد الله مشرف، والذي حقق إيرادات بلغت قيمتها 372.077 جنيها.

بينما حقق فيلم أسود ملون إيرادات بلغت قيمتها 56.312 جنيه ليحتل المركز الرابع وهو من بطولة رنا رئيس، بيومي فؤاد، محمد الكيلاني، ميس حمدان، منة عرفة وأحمد فتحي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح عثمان.

ويكمل فيلم الحريفة مدة عرضه في موسم عيد الفطر نظرا للنجاح الذي حققه العمل منذ عرضه في موسم نصف العام وحتى الان حيث بلغت إيراداته اليوم 6149 جنيه ليأتي في المركز الخامس.

المصدر: البلد