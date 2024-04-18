"جوابي متوقع".. "المنتدى" يسأل جمال سليمان رأيه في اللهجة العامية في "الحشاشين" المصري (فيديو)

حقق مسلسل الحشاشين نجاحا جماهيريا واسعا، منذ بداية عرضه، خلال الموسم الرمضاني 2024، لكنه في الوقت نفسه كان عملا مثيرا للجدل، خاصة في ما يتعلق باعتماده اللهجة العامية.

وتعود الجمهور العربي على ظهور الأعمال التاريخية باللغة العربية الفصحى، وهو ما جعل اختيار اللهجة العامية في "الحشاشين" موقع انتقاد وردود أفعال متباينة.

وفي لقاء عبر منصة "المنتدى"، كشف الممثل السوري جمال سليمان عن رأيه بخصوص اختيار صناع العمل اللهجة العامية، باعتباره أحد أبرز الممثلين في العالم العربي الذين قدموا أعمالا تاريخية باللغة العربية الفصحى، بما في ذلك "صلاح الدين الأيوبي" و"ربيع قرطبة" و"سحر الشرق".

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وقال سليمان ردا على سؤال ميس محمد حول رأيه بهذا التوجه الذي اعتمده صناع "الحشاشين"، إنه كان هناك تطرق لحركة "الحشاشين" بمسلسل "صلاح الدين الأيوبي" (الذي عرض عام 2001 وقام جمال سليمان فيه بدور صلاح الدين)، ولذلك كان له اطلاع على بعض تفاصيل هذه الحركة والحقبة الزمنية التي ظهرت فيها.

وتابع سليمان حديثه مشيرا إلى أن المسلسل "ذو قيمة إنتاجية عالية"، وأن المخرج بيتر ميمي "يتمتع بذوق رفيع"، ولكن "في ما يتعلق بمسألة اللغة فأنت تسألين شخصا جوابه متوقع، لأنني أنا أولا ممن يحبون اللغة العربية الفصحى كثيرا، وثانيا لأنني ممن يؤمنون بأن اللغة هي تعبير عن المحتوى، وتعبير عن العصر وثقافة العصر".

وتابع": "بالنسبة للأعمال التاريخية، عندما يتحدث أبطالها باللهجة العامية، بغض النظر عما إذا كانت مصرية أو سورية أو أي لهجة أخرى، فإنه برأيي سيفقد العمل مصداقية بعض الشيء، ويفقد ناحية جمالية عظيمة".

المصدر: RT