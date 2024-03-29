فنان مصري شهير يكشف حقيقة علاقته بتطبيق "مراهنات" (فيديو)

نفى الفنان المصري أحمد حلمي علاقته بتطبيق "مراهنات" الذي يتم الترويج له مؤخرا باستغلال اسمه وفيديو من لقاءاته، وبتدخل من الذكاء الاصطناعي، ليبدو وكأنه يتحدث بالفعل عن هذا المشروع.

وفي صفحته على "إنستغرام"، نشر أحمد حلمي مقطع فيديو متداول يقول فيه أحدهم: "حصريا لمصر، أتاح أحمد حلمي وتطبيق ... فرصة لكسب المال"،

وفي نفس الفيديو المفبرك يظهر حلمي على غير الحقيقة، يتحدث بطريقة تشبه الأعمال المدبلجة: "بفضل هذا المشروع لدي فرصة لمساعدة الناس، المشروع ذو فائدة كبيرة للشعب المصري"، وعلق حلمي "اكتشفت إن فيه ناس فاكرة إني عملت كده وإني بتكلم كده، طريقة كلامي دوبلاج".

من جهته، علق حلمي مستغربا: "أنا.. متصدقوش الكلام التافه ده الله يخربيت الـai (الذكاء الاصطناعي) على اللي جابه".

وكتب حلمي في تعليقه على الفيديو: "فيديو غريب وكان لازم أرد عليه".

المصدر: RT