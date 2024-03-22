البرازيل تشهد عرض فيلم روسي عن أخطر سوق في موسكو

يعرض في البرازيل فيلم روسي جديد بعنوان " خيتروفكا.. 4 رموز" من إخراج قارن شاه نزاروف ، وبطولة ميخائيل بوريتشننكوف وقسطنطن كريوكوف .

ويرصد السيناريو السينمائي الجذاب للفيلم أجواء أخطر الأماكن في موسكو في مطلع القرن الــ19 مع مجرميه ولصوصه ومغامريه.

وسوق "خيتروفكا" في موسكو هو ماضي المدينة المنسي منذ وقت بعيد.

يذكر أن فيلم قارن شاه نزاروف يتميز باستخدام أحدث التقنيات الرقمية.

يقوم سيناريو الفيلم على أحداث واقعية، حيث قرر مسرح موسكو الفني عرض مسرحية مكسيم غوركي "في الحضيض"، وطلب مؤسسا المسرح ستانيسلافسكي ونيميروفيتش – دانتشينكو من الكاتب والصحفي الروسي فلاديمير غيلياروفسكي الذي يعرف جيدا سوق "خيتروفكا" المشهور بلصوصه بأن يكون مرشدا لهما في هذا الحي الإجرامي في موسكو.

وبني السيناريوعلى قصص فلاديمير غيلياروفسكي.

والفيلم من بطولة أنفيسا تشيرنيخ، يفغيني ستيشكين، أليكسي فيرتكوف وغيرهم.

المصدر: تاس