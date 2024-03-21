افتتاح استوديو ثالث للباليه الروسي في سريلانكا

افتتح المركز الروسي للعلوم والثقافة (البيت الروسي) يوم 19 مارس الاستوديو الثالث لتعليم الباليه في العاصمة السريلانكية كولومبو.

وقالت مديرة المركز ماريا بوبوفا إن استوديوهين آخرين يعملان في كولومبو على مدى 20 عاما الماضية، وأضافت أن مدرسة الباليه والرقص لدى المركز الروسي للعلوم والثقافة يتمتع بشعبية كبيرة في سريلانكا، ويتم التجديد الدائم لقوائم الطالبات لترشيح أفضل الراقصات منهن. وهناك كذلك قائمة الانتظار للراغبات في الالتحاق بالمدرسة.

ولهذا السبب اتخذت إدارة البيت الروسي في كولومبو افتتاح استوديو إضافي للطالبات اللواتي يتميزن بمهارات عالية.

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وأشارت ماريا بوبوفا إلى أن قاعة واسعة جديدة أطلق عليها "أوكسانا" نسبة إلى راقصتي الباليه الروسيتين البارزتين اللتين ساهمت كثيرا في تطوير فن الباليه في سريلانكا، وهما أوكسانا كارنوفيتش وأوكسانا إيسايفا. وهما ضيفتان فخريتان في البيت الروسي بكولومبو.

وحضر حفل الافتتاح السفير الروسي لدى سريلانكا ليفان دزاغاريان ودبلوماسيون وموظفون في البيت الروسي بالإضافة إلى جميع الطلاب والطالبات ومدرسي الباليه. واستكمل البرنامج الاحتفالي بعروض باليه مصغرة قامت بها طالبات مدرسة الباليه والرقص، وشهد الحفل توزيع جوائز على أفضل 15 طالبة من مختلف الفئات العمرية.

وأشارت بوبوفا قائلة:" لقد أصبح الباليه الكلاسيكي سمة مميزة للثقافة الروسية الغنية، لأن الباليه الروسي معترف به بحق باعتباره الأفضل في العالم. ويسعدنا جدا أن نوسّع الفرص لشعب سريلانكا لتعلم هذا الفن الرائع". وأضافت:" سنبذل قصارى جهدنا لتعزيز التطوير المهني للباليه في سريلانكا".

المصدر: تاس