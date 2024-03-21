"الحسناء النائمة" "تُبعث" في بيونغ يانغ

بدأت أول جولة في تاريخ فرقة الباليه التابعة لفرع مسرح "ماريينسكي" في فلاديفوستوك حول كوريا الشمالية بعرض باليه "الحسناء النائمة" في بيونغ يانغ.

وقال الناطق باسم إقليم بريموري الروسي الشرقي إن "الحسناء النائمة" تعتبر العرض الأول الذي يقدّمه الفنانون الروس في بيونغ يانغ، وتأتي هذه الجولة بمناسبة حلول الذكرى الـ75 لتوقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وتقام العروض على خشبة مسرح "مانسودي" الفني الكوري الذي يمكن أن يتسع في وقت واحد لـ150 ألف مشاهد.

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وقالت الخدمة الصحفية لمسرح "ماريينسكي" إن بيونغ يانغ تستضيف فرقة الباليه والأوركسترا السيمفونية المرافقة لها. وستستمر العروض لغاية 24 مارس. ويتضمن برنامج الفرقة باليه "الحسناء النائمة" لبيوتر تشايكوفسكي، باليه "طائر الشمس" لإيغور سترافينسكي وكذلك أمسية فن الباليه الكلاسيكي والمعاصر.

وقد وصل في 18 مارس إلى بيونغ يانغ الوفد الرسمي لإقليم "بريمورسكي" الروسي برئاسة المحافظ أوليغ كوجيمياكو.

يذكر أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون كان قد شاهد في أثناء زيارته لروسيا في سبتمبر الماضي باليه "الحسناء النائمة" حيث أعجب كثيرا في فن الباليه الروسي.

المصدر: تاس