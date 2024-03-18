"أشقر وشعره كيرلي وحلو"..مشهد من مسلسل مصري يثير الغضب بمواقع التواصل ووصفه بـ"وقح وغير إنساني"

أثار مسلسل "لانش بوكس" المصري حالة غضب خلال الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب مشهد وصفه الكثيرون بـ"غير الأخلاقي".

إقرأ المزيد

وفي مشهد من المسلسل، الذي تلعب الممثلتان غادة عادل وجميلة عوض بطولته، أشارت تدخل جميلة التي تؤدي شخصية "ندى" إلى أحد المحال التجارية وتسأل البائع عن موظف يدعى "يوسف" أو "ياسين"، وحينما يتعسر عليه معرفة هويته، تتابع في وصفه قائلة: "أشقر كده شعره كيرلي وحليوة"، وتنهي عبارتها بضحكة ساخرة.

وربط النشطاء هذه الجملة بالعبارة الشهيرة التي قالتها والدة الطفل الفلسطيني في غزة، يوسف، أثناء ركضها في أروقة المشفى بحثا عنه، مستدلة بلون بشرته البيضاء وخصلات شعره المجعد وملامحه الجميلة، حيث قالت للدلالة على مواصفات ابنها: "يوسف..7 سنين..شعره كيرلي وأبيضاني وحلو".

وهاجم عدد كبير من رواد مواقع التواصل المشهد من المسلسل، ووصفوه بأنه "غير أخلاقي ووقح"، وعلق أحدهم قائلا: "الحضيض .. مفيش أقذر من كده"، وأضاف آخر: "مسلسل لانش بوكس..الكاتب اسمه عمرو مدحت..المخرج اسمه هشام الرشيد.. شهداء الأرض وأهلهم مش محط سخرية عندكم..لا سامحكم الله ولا عفى عنكم .. افعلوا ماشئتم فإنكم على موعد مع الله عز وجل بمفردكم(وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا)".

الحضيض .. مفيش اقذر من كده — 🐎Knight🐎 (@fares_80) March 18, 2024

مسلسل لانش بوكس

الكاتب اسمه عمرو مدحت

المخرج اسمه هشام الرشيدي



شهداء الأرض و أهلهم مش محط سخرية عندكم لاسامحكم الله ولا عفى عنكم ..



افعلوا ماشئتم فإنكم على موعد مع الله عز وجل بمفردكم ( وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا) https://t.co/xh4tMM2A8Hpic.twitter.com/UlS46G4FP5 — Deena Fakhouri (@deena_fakhouri) March 18, 2024

مؤلف المسلسل والمخرج والممثلين اللي شاركوا

في المشهد ده مش بشر والله

أوجاع الناس ومعاناتهم تستخدموها كده

إيه قلة الإنسانية اللي عندهم دي https://t.co/O5M9xZOFK7 — منير الخطير (@farag_nassar_) March 17, 2024

من جهته، علق مؤلف المسلسل عمرو مدحت بصورة نشرها ضمن تعليقات على المنشورات التي انتقدت المشهد، تتضمن النص الأصلي للمشهد الذي أشرف على كتابته، إذ لم يكتب اسم الموظف "يوسف" بل "سيف"، كما استخدم وصف "أسمر شوية كده ولابس نظارة".

المصدر: RT