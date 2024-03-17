مصر.."عركة" بين حمو بيكا و"كزبرة" في برنامج "رامز جاب من الآخر" وسط تفاعل بمواقع التواصل (فيديو)

وقع مؤديا المهرجانات المصريان، حمو بيكا وكزبرة، ضحايا برنامج مقلب الفنان رامز جلال، فيما شهدت الحلقة صراخا هستيريا وإصابات.

وخلال مرحلة "دخول الوحش"، حاول بيكا وكزبرة الهروب، فيما وقع "تشابك بالأيدي" خفيف بينهما، إثر تمسك أحدهما بالآخر خوفا من الكلب.

وخلال أحداث المقلب، تعرض مؤدي المهرجانات حمو بيكا للإصابة، وذلك بعد دخوله الغرفة السوداء.

كما صفع كزبرة زميله حمو بيكا على الوجه، وذلك بعد رش بيكا الاسبرية على وجه كزبرة، قائلا :" مش في وشي يا جدع".

وخلال أحداث المقلب، صرخ حمو بيكا وكزبرة، بعد مواجهة نعامة رامز جلال.

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث أعربوا عن إعجابهم بالحلقة وضحكهم بشدة عليها، حيث كتب أحدهم قائلا: "ينهار أبيض على كمية الضحك..إيه ده و ربنا أجمد حلقة النهاردة"، وأضاف آخر: "بأمانه الله أحلى حلقة بصراحة لحد دلوقتي..تستاهل..إخواتي رامز و كزبرة و بيكا ماشاء الله حلقة جميلة، والواحد ضحك بجد".

المصدر: RT + "صدى البلد"