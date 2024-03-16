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انهيار الفنانة مرام علي وصدمة الفنانة باميلا الكيك بعد تعرضهما لمقالب برنامج رامز جاب من الآخر-فيديو

الثقافة والفن

انهيار الفنانة مرام علي وصدمة الفنانة باميلا الكيك بعد تعرضهما لمقالب برنامج رامز جاب من الآخر-فيديو
twitter.com/ramezgalal/
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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو يظهر كلا من الفنانتين باميلا الكيك ومرام علي في برنامج "رامز جاب من الاخر" الذي يتم عرضه في شهر رمضان.

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وظهر الفنان المصري رامز جلال (مقدم البرنامج) في الحلقة وهو يلقن الفنانتين كلمة السر الخاصة بالبرنامج وهي "الكالون في السيفون" ومن ثم يسقطان من أعلي إلى الأرض، لتبدأ حلقة مليئة بالأسئلة والمقالب.

ونشر رامز جلال مقطع فيديو يظهر جزءا من حلقة المقالب، حيث أخاف الممثلتين بالنعام، وطلب منهما قول ما يريد لينقلهما لمرحلة أخرى، وسط صدمتهما وانهيارهما.

وفي آخر المقطع ظهرت الفنانة السورية مرام علي وهي منهارة من البكاء، فيما بانت الصدمة على الفنانة اللبنانية باميلا الكيك.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، حيث علق أحدهم قائلا: "أول مرة أقف مع رامز في مقالبه"، مع وجوه تعبيرية ضاحكة، وأضاف آخر: "الله حيك يا رامز ما قصرت فيهن"، وكتب أحدهم معلقا: "رامز خلي مرام تنسى اللهجة السوريه وتحكي مصري"، فيما أشار البعض إلى جمال الممثلتين.

انهيار الفنانة مرام علي وصدمة الفنانة باميلا الكيك بعد تعرضهما لمقالب برنامج رامز جاب من الآخر-فيديو

انهيار الفنانة مرام علي وصدمة الفنانة باميلا الكيك بعد تعرضهما لمقالب برنامج رامز جاب من الآخر-فيديو
انهيار الفنانة مرام علي وصدمة الفنانة باميلا الكيك بعد تعرضهما لمقالب برنامج رامز جاب من الآخر-فيديو

المصدر: RT

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