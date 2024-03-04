فنان يقتل فناناً...الحكم بالسجن 3 سنوات على المتسبب في وفاة فنان مصري شهير

أصدرت محكمة جنح أكتوبر في مصر يوم الاثنين، قرارا يقضي بمعاقبة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور، وإصابة زوجته بحادث سير في أكتوبر، بالحبس 3 سنوات وتغريمه 40 ألف جنيه.

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وعن تفاصيل الحادث، كشفت التحقيقات في وقت سابق أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر عن تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامي وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

وأفادت زوجة الفنان أشرف عبد الغفور في التحقيقات بالآتي: "كنت رايحة أنا وجوزي أشرف عبد الغفور الله يرحمه نزور بنتي ريهام، وكنا ماشيين على طريق الدائري، ومرة واحدة واحنا ماشين لقينا عربية خبطت في عربيتنا من الخلف، مضيفة: "بعد كدة مرة واحدة اختل توازن العربية عشان اللي خبطنا كان جاي بسرعة جنونية، وخبط فينا من ورا، وساعتها مش فاكره أي حاجة تاني لأني محستش بنفسي غير وأنا في المستشفى".

من جهتها، قامت جهات التحقيق في منطقة أكتوبر في وقت سابق، بإحالة المتهم في هذه الواقعة للمحاكمة الجنائية.

ووجهت النيابة العامة في منطقة أكتوبر، للمتهم، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما فتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في هذا الحادث، واستمعت إلى المتهم بارتكاب الواقعة وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.

المصدر: القاهرة 24"