مصر.. تشييع جثمان الفنان الراحل أشرف عبد الغفور بحضور عدد كبير من الفنانين (فيديو)

شيع عدد كبير من الفنانين المصريين جثمان الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي قضى أمس في حادث سير.

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ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في الجنازة أحمد السقا، أحمد حلمي، مصطفى قمر، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامى رامى رضوان، أحمد السعدني، حنان مطاوع، محمد رياض، دينا الشربيني، وفاء عامر، حمزة العيلى، حسام داغر، أحمد بدير، أشرف زكي، ايهاب فهمي، بسمة، حلا شيحة، هنا شيحة، سلوى محمد علي، سهير المرشدى، محمود الحديني، المخرج أحمد شفيق، محمد محمود عبد العزيز، المنتج محسن البغدادى، الاعلامي عمرو الليثي.

وتواجد في الجنازة أيضا ميرفت أمين، إيمان العاصى، داليا البحيري، بشرى، سيد رجب، ندا موسى، نهال عنبر، هدى رمزي، لقاء سويدان، المخرج أشرف فايق، منير مكرم، محمد علي رزق، محمود الحديني، محمد أبو داوود، المخرج أحمد صقر، فتوح أحمد، محمد الصاوي.

نهال عنبر في وداع أشرف عبد الغفور: "بنعزي أنفسنا.. كان أستاذاً كبيرً" pic.twitter.com/e7eq2djD9R — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) December 4, 2023

ورحل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور عن عالمنا مساء أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عاما إثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، حيث توفي عبد الغفور ونجت زوجته من الموت، فيما حرص عدد من الفنانين على التواجد في المستشفى بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ودعمها في الموقف الصعب والصدمة التي تلقتها بوفاة والدها حيث رافقها كل من: حنان مطاوع، دينا الشربيني، سوسن بدر، إيمان العاصي، أحمد السعدني، سلوى محمد علي، رانيا السيد، أشرف زكي، إيهاب فهمي، أيمن عزب، عزوز عادل، محمد جمعة وآخرين.

لحظة وصول أحمد حلمي ودنيا سمير غانم وبشرى إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة على الراحل أشرف عبدالغفور pic.twitter.com/5nal0rpAZ8 — Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) December 4, 2023

الفنان الراحل رحل قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمي وناهد السباعي الذي يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، إذ انتهى عبد الغفور من تصوير 80% في أحداث دوره بالعمل ويتبقى له 20% من ضمنهم مشاهد مهمة، وبدأ صناع المسلسل في وضع التصورات والاقتراحات حول معالجة باقي مشاهد الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في العمل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية