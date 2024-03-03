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فنان سعودي شهير يغيب عن دراما رمضان لهذا العام وسط تفاعل وحزن لدى متابعيه

الثقافة والفن

فنان سعودي شهير يغيب عن دراما رمضان لهذا العام وسط تفاعل وحزن لدى متابعيه
Sputnik
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أثار نبأ غياب الفنان السعودي الشهير ناصر القصبي عن الأعمال الرمضانية للمرة الأولى منذ 30 عاما جدلا واسعا بين جمهوره ومحبيه على مواقع التواصل.

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وأشارت مصادر فنية إلى أن الفنان سيغيب هذا العام عن الشاشة ولن يشارك في أي عمل رمضاني لكن دون ذكر أسباب واضحة حول هذا القرار المفاجئ، في حين أن القصبي لم يخرج ويكشف عن الأسباب أو يوضح ملابسات هذا الغياب. وضجت منصات التواصل الاجتماعي بعبارات الاشتياق والامتنان التي عبرت عن مكنونات محبي القصبي، ومن أبرز تلك العبارات منشور للفنان والممثل السعودي علي الحميدي، حيث قال: "وإن غاب المطر لا يغيبُ أثره.. ناصر وفن ناصر ومسيرة ناصر لها الخلود.. كل جيل بعد جيل ناصر مدين لتلك المسيرة وذلك العطاء.. هي ليست استراحة محارب بل استراحة جيش اسمه ناصر القصبي.. وغداً يعود.. لا بد أن يعود".

وأضاف أحد نشطاء منصة "إكس" قائلا: "استراحة محارب، راح نفقد إبداعة ورسائلة الهادفة"، وقال آخر: "ما يحلى مغرب رمضان الا بشوفة القصبي".

يذكر أن القصبي قدم العديد من الأعمال التي نالت إعجاب الجمهور منها "طاش ما طاش"، و"العاصوف" وحصل العديد من الجوائز على مدار مسيرته الفنية.

المصدر: RT

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