روائي موريتاني يفوز بجائزة للأدب الإفريقي

فاز الكاتب والروائي الموريتاني، امبارك ولد بيروك بجائزة LES AFRIQUES التي تمنحها الجمعية الأدبية السويسرية "لاسين ليترير" لكتّاب الأدب الإفريقي.

اختارت الجمعية الروائي المذكور من بين عشرات المؤلفين والكتاب من القارة الإفريقية وخارجها، وأعلن القائمون على الجائزة أن الكاتب سيتسلم جائزته خلال حفل سيقام في العاصمة السويسرية في يونيو القادم.

وحصل "بيروك" سابقا على العديد من التكريمات الأدبية والعالمية عن رواياته وأعماله المكتوبة، إذ فازت إحدى رواياته بجائزة الأدب الإفريقي خلال فعاليات مهرجان دكار الدولي للأدب في يوليو الماضي. وحصد جائزة الرواية الإفريقية، وجائزة الميتيس لطلاب المدارس الثانوية، وجائزة أحمدو كوروما في معرض جنيف للكتاب، كما كان أحد المرشحين النهائيين لجائزة الأدب العربي لمعهد العالم العربي والجائزة الكبرى للفرانكوفونية.

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ولد امبارك ولد بيروك في أطار بموريتانيا عام 1957، وتخرج من جامعة محمد الخامس في العاصمة المغربية الرباط، حيث حصل فيها على إجازة في القانون، وعمل كروائي وصحافي ومستشار قانوني، وأصدر في موريتانيا صحيفة باللغة الفرنسية عام 1988، وعلى الصعيد الأدبي ارتبطت رواياته بالصحراء وشعوبها والحياة البدوية.

المصدر: saharamedias+وكالات