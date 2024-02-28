روسيا.. تأسيس جائزة "غاغارين" الكبرى في مهرجان " تسيلكوفسكي" السينمائي الدولي

أطلق القائمون على مهرجان "تسيلكوفسكي" السينمائي الدولي، الذي سيقام في 12 – 16 أبريل المقبل في مدينة كالوغا الروسية، جائزة "غاغارين" الكبرى لأفضل فيلم روسي عن الفضاء.

وقال رئيس المهرجان السينمائي إيغور أوغولنيكوف على هامش معرض "منتدى روسيا" في موسكو إن برنامج العام الجاري لمهرجان "تسيلكوفسكي" السينمائي الدولي قد أدخل عليه تعديلات، وبالدرجة الأولى فيما يتعلق بتأسيس جائزة "غاغارين" الكبرى الرابعة، مع العلم أن النظام الداخلي للمهرجان يقضي بوجود 3 جوائز كبرى فقط. وقد تم تأسيس الجائزة الرابعة "أفضل فيلم روسي عن الفضاء" نسبة إلى أول رائد فضاء في العالم يوري غاغارين.

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وذكر أوغولنيكوف أن الجائزة الكبرى الأولى في المهرجان هي "تسيلكوفكي"، والجائزة الكبرى الثانية "كوروليوف" تمنح لأفضل إخراج سينمائي، وجائزة "كلوشانتسيف" الكبرى الثالثة تمنح لأفضل التقنيات السينمائية.

وكانت الخدمة الصحفية للمهرجان قد أفادت في وقت سابق بأن مهرجان "تسيلكوفسكي" السينمائي الدولي عام 2024 سيكرّس إلى إحياء ذكرى مرور 90 عاما على ميلاد أول رائد فضاء في العالم يوري غاغارين.

يذكر أن برنامج مهرجان"تسيلكوفسكي" السينمائي الدولي الذي سيقام في 12 – 16 أبريل المقبل في كالوغا الروسية يتضمن أفلاما تمثل 28 بلدا، وبينها روسيا وإيران والهند والصين والبرازيل واليونان وبريطانيا ورومانيا وتركيا وفرنسا وغيرها.

المصدر: تاس