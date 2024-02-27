"هاري بوتر".. مسلسل يطلق عام 2026

صرح الرئيس التنفيذي لشركة Warner Bros ديفيد زاسلاف أنه سيبدأ عرض مسلسل "هاري بوتر" الجديد عام 2026 على منصة Max للبث المباشر.

وحسب زاسلاف فإن القائمين على المشروع مصممون على إخراج مسلسل "هاري بوتر"، مع العلم أن تصوير الجزء الأخير من الفيلم المستوحى من كتب جوان رولينج تم منذ عشرة أعوام.

إقرأ المزيد

ونقلت صحيفة The Wrap البريطانية عن مدير عام شركة Warner Bros قوله: "كلا الطرفين متحمس لإحياء هذا المشروع. لقد كانت محادثاتنا ناجحة، ونحن متحمسون جدا لما ينتظرنا".

وقد التقى زاسلاف بكاتب سيناريو المسلسل وكذلك الممثلين، حيث اتفق الطرفان على الشروط، لكن لم يعلن إلى حد الآن عن اسم المنتج التنفيذي للمسلسل.

يذكر أنه تمت في مطلع فبراير الجاري محاكمة رجل من منطقة كورغان الروسية بتهمة إصدار كتب مزيّفة عن هاري بوتر في الفترة من ديسمبر 2018 إلى أبريل 2021، دون الحصول على حقوق النشر أصولا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا