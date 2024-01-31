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"لم أكن في فرنسا".. أحلام تعلق على خبر سرقتها في باريس

الثقافة والفن

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كشفت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي حقيقة تعرضها للسرقة أثناء تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة فعاليات أسبوع الموضة.

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واستنكرت أحلام في منشور لها على حسابها في منصة "إكس" الشائعة، نافية تواجدها في باريس من الأصل، مؤكدة أنها حاليا في سويسرا.

وأضافت أن "الشائعة تقول إن حقيبتها تعرضت للسرقة وفيها مبلغ 100 ألف يورو"، مطالبة بإعادة الحقيبة والمبلغ، الذي يصلح للتسوق، ولمحت إلى أن الشائعة تسببت بقلق عائلتها عليها.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "Le Parisien" أن أحلام تعرضت للسرقة في العاصمة الفرنسية أثناء حضورها أسبوع الموضة، وقالت إن الحادثة وقعت يوم الجمعة 26 يناير، عند خروجها من مقر إقامتها في شارع باسيه على الضفة المقابلة لبرج إيفل استعدادا للمغادرة.

وبحسب الشكوى التي تقدمت بها إلى شرطة الدائرة الـ16، كانت أحلام تحمل حقائب تتضمن مصوغات وملابس بقيمة 100 ألف يورو، حيث قامت بإنزال أمتعتها إلى الطابق الأرضي ثم عادت أكثر من مرة ذهابا وإيابا لجلب المزيد من الحقائب، لكن لدى عودتها اكتشفت اختفاء بعضها.

المصدر: RT

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