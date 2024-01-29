للمرة الثانية.. سرقة مجوهرات أحلام في باريس (فيديو+ صور)

تعرضت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي للسرقة في العاصمة الفرنسية باريس، أثناء حضورها أسبوع الموضة.

وذكرت صحيفة "Le Parisien" أن الحادثة وقعت يوم الجمعة 26 يناير، عند خروج أحلام من مقر إقامتها في شارع باسيه على الضفة المقابلة لبرج إيفل استعدادا للمغادرة.

وبحسب الشكوى التي تقدمت بها إلى شرطة الدائرة الـ16، كانت أحلام تحمل حقائب تتضمن مصوغات وملابس بقيمة 100 ألف يورو، حيث قامت بإنزال أمتعتها إلى الطابق الأرضي ثم عادت أكثر من مرة ذهابا وإيابا لجلب المزيد من الحقائب، لكن لدى عودتها اكتشفت اختفاء بعضها.

وتسعى الشرطة لتحديد مرتكب السرقة من كاميرات المراقبة في المبنى السكني الذي يخضع لكاميرات وحراسة مشددة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتقدم فيها أحلام، 55 عاما، بشكوى سرقة في باريس، ففي عام 2016 أبلغت عن سرقة ساعة "رولكس" بقيمة 100 ألف يورو وياقوتة ثمينة.

المصدر: Le Parisien