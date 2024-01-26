ثلاثة مصورين دوليين أجانب ضمن لجنة التحكيم لمسابقة "ستينين" للتصوير الصحفي لعام 2024

انضم مصورون صحفيون حائزون على جوائز كبرى إلى فريق تحكيم مسابقة "أندريه ستينين-2024" للتصوير الصحفي.

ويمثل الجزء الدولي من اللجنة مصورين إيطاليين اثنين هما دانيلو غارسيا دي ميو، غابرييلي تشيكوني، والمصور الصحفي من تركيا شبنيم كوسكون.

وحصلت سلسلة صور غارسيا دي ميو المسماة "ليتيتسيا. قصة الحياة غير المرئية" على الجائزة الكبرى في عام2016، وقصة تشيكوني "البؤساء والأرض" فازت بالجائزة الرئيسية لعام2019، ولقطة كوسكون المنفردة "خطر جديد على العالم تحت الماء: نفايات كوفيد-19 "على أعلى جائزة تنافسية لعام 2021.

ويمثل روسيا في لجنة التحكيم ألينا كوتشيتكوفا وأليكسي أورلوف بسلسلتهم المفعمة بالحيوية العاطفية والدقيقة من الناحية الفوتوغرافية - "كيف كنت مريضًا" و"الوهج" وفازا بالجائزة الكبرى في عامي 2018 و2023 على التوالي.

وقالت كوتشيتكوفا: "بالنسبة لي، تعد المشاركة في عمل لجنة تحكيم مسابقة الذكرى السنوية لستينين قيمة للغاية. على مدار 10 سنوات، قدمت المسابقة منصة ممتازة للمصورين من مختلف البلدان للتعبير عن أنفسهم. في عام 2018 فزت بالجائزة الكبرى للمسابقة، وكان هذا بمثابة دعم كبير لي وفتح العديد من الفرص الجديدة. بفضل المسابقة، حصلت أعمالي على الاعتراف الدولي".

وأضافت "يعجبني الاهتمام والحرص تجاه الفائزين في المسابقة وقصصهم، ومساعدة المنظمين في تعزيز عملهم. أنا سعيدة بالمشاركة في هذه المسابقة بصفة مختلفة. إن رؤية أعمال المصورين الآخرين أمر مثير للاهتمام وملهم دائمًا. مسابقة "ستينين" عبارة عن منصة، حيث يمكن للأعمال القوية أن تحصل على تقييم جيد وتقدير مستحق. آمل أن يتم تقديم عدد كبير من القصص الرائعة، التي لا تُنسى وأن تكون المسابقة بداية رائعة لهم".

بدوره قال أليكسي أورلوف: "بداية، أود أن أهنئ جميع المشاركين في ذكرى مسابقة أندريه ستينين التي تعد اليوم أهم مسابقة للتصوير الصحفي للمصورين الشباب، لذا أتمنى أن تستمر في اكتشاف أسماء جديدة وسرد قصص مهمة حقًا عن الأشخاص ومصائرهم، من خلال أعمال المؤلفين (المصورين). من المستحيل المبالغة عند تقدير أهمية وجود مثل هذه المنافسة. أنا على ثقة من أن مسابقة الذكرى السنوية العاشرة ستقدم للمشاهد العديد من الصور الرائعة وأفضلها من جميع أنحاء العالم".

وأضاف "بالنسبة لي، تعد المشاركة في عمل لجنة التحكيم، أولاً وقبل كل شيء، مسؤولية ضخمة، فمن الضروري الحفاظ على مستوى التصوير الفوتوغرافي الروسي والعالمي أو حتى رفعه، ولكن في نفس الوقت عدم إغفال المؤلفين (المصورين) الجدد والموهوبين، الذين قد يضيعون وسط التدفق الهائل للصور المرسلة إلى المسابقة. أعرف بنفسي ما يعنيه تقديم أعمال لمثل هذه المنافسة الكبيرة عندما لا تعرف ما تتوقعه، ولا تعتقد حتى أنه يمكن ملاحظة عملك. هناك الكثير من العمل أمامنا، لكنني متأكد من أن كل شيء سيسير في النهاية بشكل صحيح، كما ينبغي أن يكون".

وقال تشيكوني: "بعد حصولي على الجائزة الكبرى للمسابقة، توفر المشاركة في لجنة التحكيم فرصة ممتازة لرد الجميل للمصورين والمسابقة نفسها على ما منحتني إياه في عام 2019. إنه لأمر رائع أن تتاح لك الفرصة لرؤية أعمال المتنافسين والتعبير عن رأيك بشأنهم، لدعم أفضل أعمال المصورين الشباب من جميع أنحاء العالم الذين سيشاركون في المسابقة. آمل أن تقدم المسابقة كل تعقيدات وديناميكية العالم الحديث، والتي تشكل لغة التصوير الصحفي للتعبير بدقة عن جوهر الأحداث الأكثر أهمية في العام الحالي".

من ناحيته، قال كوشكون: "مسابقة أندريه ستينين مهمة جدًا، خاصة بالنسبة للشهرة العالمية للصحفيين الشباب. بعد فوزي بهذه المسابقة، فإن كوني جزءًا من فريق التحكيم يعني الكثير بالنسبة لي، حيث أن منح المصورين وعملهم الفرصة لاتخاذ الخطوة التالية في حياتهم المهنية، أمر مهم للغاية".

وأضاف: "نحن نحاول أن نجعل مما يحدث ويعتبر أكثر أهمية أمرًا معروفًا لعدد أكبر من الناس، حتى يمكن التعرف عليه. كمصور صحفي، أتعامل مع هذا الأمر بمسؤولية كبيرة".

ويرى غارسيا دي ميو، أن "الانضمام إلى لجنة تحكيم مسابقة ستينين، وهي مسابقة دولية مرموقة تحتفل بأفضل أعمال المصورين الصحفيين الشباب من جميع أنحاء العالم لمدة عشر سنوات، هو شرف وفرصة هائلة".

وقال: "هذه المسابقة تعني الكثير بالنسبة لي، حيث فزت بها في سنوات متعددة بقصص مصورة مختلفة تمامًا، كان لها تأثير اجتماعي على تلك القطاعات من المجتمع، التي خصصت لها".

وأردف: "أنا متأكد من أن الاهتمام بما يوحد بين الخاص والعام يحدد بوضوح الجوهر العميق لهذه المنافسة. من جهتي، أنا على استعداد لبذل كل جهد، شخصيًا ومهنيًا، لاختيار تلك الأعمال، التي تمثل القصص الأكثر معاصرة وأهمية وإنسانية. كما كان الحال بالنسبة لي، أعتقد أن دعم المسابقة للفائزين وأعمالهم سيوفر دفعة قوية لمسيرتهم المهنية؛ لأننا، كمصورين، نعتبر "عين الجمهور على العالم"، ونساهم أيضًا في جعل العالم مكان أفضل".

ويبدأ قبول الأعمال في المسابقة تقليديًا، في 22 ديسمبر، والذي يصادف عيد ميلاد أندريه ستينين، ويمكن لمحترفي التصوير الفوتوغرافي الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و33 عامًا تقديم طلباتهم على الموقع الإلكتروني باللغات الروسية:http://stenincontest.r والإنجليزية:https://stenincontest.comوالصينية:https://cn.stenincontest.com والتقديم متاح حتى 15 مارس 2024 .

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وتبلغ قيم الجوائز للمسابقة: 125 ألف روبل (1355 دولار أميركي)، و100 ألف روبل (1084 دولار أميركي)، و75 ألف روبل (813 دولار أميركي) للمراكز الأول والثاني والثالث على التوالي، في كل من الترشيحات؛ كما سيحصل الفائز بالجائزة الأولى في مسابقة "ستينين غرانبري" على مبلغ قيمته 700 ألف روبل (7588 دولار أميركي).

وعُرضت صور الفائزين في المسابقة في دول متعددة طيلة فترة إقامتها، ومن ضمنها الصين وجنوب أفريقيا والمكسيك والأرجنتين وأوروغواي وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتركيا ولبنان وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا واليونان وهنغاريا وبولندا ومصر، وغيرها.

وتقام مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي في عام 2024، بدعم من أكبر وسائل الإعلام الروسية والدولية، ووكالات الأنباء، ومجتمع التصوير الفوتوغرافي؛ كما تشارك قناة "الميادين" العربية بترشيحين من ترشيحات المسابقة.

حول المسابقة

تهدف مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي، التي تنظمها وكالة أنباء "روسيا سيغودنيا" الدولية، تحت رعاية اللجنة الروسية لشؤون اليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب ولفت انتباه الجمهور إلى مهام التصوير الصحفي الحديث.

والشركاء الرئيسيون للمسابقة من المؤسسات الإعلامية: الشركة الحكومية الروسية للبث الإذاعي والتلفزيوني، المنصة الإلكترونية "سموتريم"، القناة التلفزيونية الحكومية الروسية "روسيا-الثقافة" والقناة التلفزيونية "موسكو-24".

وفي القطاع الدولي، حظيت المسابقة بدعم وكالة الأنباء والإذاعة سبوتنيك (الدولية)، وقناة التلفزيون وبوابة آر تي (الدولية)، وشركة إندبندنت ميديا القابضة (جنوب أفريقيا)، ووكالة أنباء أيه إن إيه (جنوب أفريقيا)، ومجموعة شنغهاي يونايتد الإعلامية (الصين)، وبوابة صحيفة تشاينا ديلي(الصين)، وبوابة الإنترنت ذا بيبر (الصين)، وشبكة الميادين الإعلامية (لبنان).

المصدر: RT