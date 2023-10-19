الإعلان عن الفائزين بمسابقة "أندريه ستينين-2023"

أعلنت اللجان القائمة على مسابقة "أندريه ستينين" للتصوير الصحفي الأعمال الفائزة بالمسابقة لهذا العام.

وتم الإعلان عن الأعمال الفائزة في المسابقة خلال حفل أقيم في المركز الصحفي الدولي متعدد الوسائط "روسيا سيغودنيا".

وفازت بالمرتبة الأولى في المسابقة صور بالأبيض والأسود للصحفي الروسي أليكسي أورلوف "زاريفو".

وسلسلة صور "زاريفو" هي تقرير مصور عن أحداث دونيتسك وماريوبول بعد أقل من شهر على بدء العملية العسكرية الخاصة. ويصف ملتقط هذه الصور عمله في منطقة العملية العسكرية الخاصة في مارس 2022 على النحو التالي: "ربما تكون هذه الأيام هي الأصعب في حياتي، لأنني رأيت كيف عانى الأشخاص من كل هذا في مدينتي دونيتسك وماريوبول. كان هدفي هو إظهار هذا المكان كصورة جامعة تتحدث عن مدينة انتهت أيامها الهادئة، إشارة إلى إن مصير ونمط حياة سكان هذه المدينة غيرت من قيمهم، حيث فقد الكثيرون منازلهم وحتى أفراد أسرهم. لقد فقد الكثيرون كل شيء إلا الأمل".

وبحسب أورلوف فإن مشاركته في المسابقة، التي تحيي ذكرى أندريه ستينين، هي فرصة لعرض الصور لشريحة واسعة من جميع أنحاء العالم.

وفي إطار مسابقة "ستينين-2023" طرح أحد شركائها الدائمين وهي شبكة الميادين الاعلامية - قناة الميادين، جائزة خاصة، تم الإعلان عنها أيضا في الحفل.

وفي فئة "الأخبار الرئيسية"، من بين الصور المنفردة، كانت الأفضل صورة "كرة نارية" لأيمن يعقوب من البحرين حول هجوم صاروخي من اليمن على قاعدة أرامكو السعودية النفطية في مدينة جدة السعودية.

وفي فئة "كوكبي" في المسابقة، حازت على المراكز الأولى مجموعة صور بالأبيض والأسود، وهي مجموعة "تقليد يحتضر"، لسايان أديكاري وهو مراسل من كلكتا يعكس فيها حرفة الصيادين على الساحل الشمالي للهند، وكذلك صورة التقطها الوثائقي الإسباني أدرا بالون بعنوان "ديموتانازيا" (القتل الرحيم الديموغرافي)، وتكشف نزوح السكان من الريف وانقراضه بتواطؤ السلطات في مقاطعة غاليسيا الإسبانية.

وفي فئة الرياضة، حصلت صورة "المواجهة حتى آخر قطرة" للمصور إدغار بريشانوف، الذي التقط لحظة مباراة بمشاركة إيغور نوسكوف، مدافع نادي الشباب لكرة القدم تسايسسكا - موسكو في مباراة ضد أقرانهم من فريق "طوربيد" - موسكو، على "أفضل عمل منفرد" . كما حصلت على جائزة خاصة من قناة الميادين.

أما فئة "لوحة. بطل من زماننا"، فقد فازت بها الصورة الفوتوغرافية بالأبيض والأسود "إيماغو" للصحفي فلاديسلاف نيكراسوف من نوفوسيبيرسك.

وكذلك فازت في هذه الفئة أيضا سلسلة "ليلو - التوحد من الداخل" للمراسلة الفرنسية لوسي أوديان داراس عن شقيقها أنطوان الذي يعاني من اضطراب طيف التوحد.

وتنشرالقائمة الكاملة لجوائز الفائزين بالمسابقة لعام 2023 على موقعي المسابقة باللغتين الإنجليزية والروسية:

بالروسية: (http://stenincontest.ru).

بالإنجليزية (http://stenincontest.com).

وتهدف مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي، التي تنظمها وكالة أنباء "روسيا سيفودنيا" الدولية تحت رعاية اللجنة الروسية لشؤون اليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب ولفت انتباه الجمهور إلى مهام التصوير الصحفي الحديث.

وتركز هذه منصة على المصورين الشباب الموهوبين والحساسين والمنفتحين على كل ما هو جديد، حيث يلفتون انتباهنا إلى الأشخاص والأحداث القريبة منا.

شركاء المسابقة الرئيسيون للمسابقة من المؤسسات الاعلامية هم:

الشركة الحكومية الروسية للبث الإذاعي والتلفزيوني

المنصة الالكترونية SMOTRIM

القناة التلفزيونية الحكومية الروسية "روسيا-الثقافة"

القناة التلفزيونية موسكو-24

في حين أصبح الشركاء الإعلاميون الدوليون للمسابقة كلا من:

وكالة الأنباء وراديو سبوتنيك

بوابة القناة التلفزيونية آر-تي

وسائل الإعلام القابضة الاندبندنت ميديا

وكالة أنباء آنا

مجموعة شنغهاي الاعلامية المتحدة

البوابة الإلكترونية لصحيفة تشاينا ديلي

البوابة الإلكترونية ذا بيبر

شبكة الميادين الإعلامية

وبصفة الشركاء المهنيين للمسابقة:

اتحاد الصحفيين في روسيا

البوابة الإعلامية YOung JOurnalists

بوابة الصور الروسية

بوابة Photo-study.ru

المصدر: RT