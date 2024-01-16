منذ بدء عرضه.. إيرادات فيلم "العبد – 2" الكوميدي الروسي تبلغ 3 مليارات روبل

وصلت إيرادات شباك التذاكر للفيلم الكوميدي "العبد -2 " للمخرج كليم شيبينكو إلى 3 مليارات روبل.

جاء ذلك في تقرير نشره النظام الآلي الفيدرالي الموحد للمعلومات حول عروض الأفلام في دور السينما، الذي تولى إدارته صندوق السينما.

وقد بدأ عرض الفيلم الكوميدي ​​في دور السينما الروسية في الأول من يناير الجاري ويستمر إلى حد الآن.

وبلغ إجمالي إيرادات شباك التذاكر للفيلم في الفترة ما بين 1 و13 يناير 3.001.480.693 روبل.

يذكر أن القصة السينمائية الكوميدية عن شاب يدعى غريشا، وهو أحد أبناء رجل أعمال ثري، حيث يقرر والده إعادة تربيته من جديد، والذي أدى دوره الممثل الصربي ميلوس بيكوفيتش، وأصبح أكثر الأفلام الروسية دخلا في عام 2020، حيث حصد أكثر من 11 مليون مشاهد في دور السينما الروسية.

وكان فيلم "العبد" حتى عام 2023 أكثر الأفلام الروسية ربحا في شباك التذاكر الوطني. وفي الجزء الثاني تدور أحداث القصة الكوميدية حول الفتاة المدللة كاتيا، التي تلعب دورها الممثلة الروسية أغلايا تاراسوفا.

المصدر: تاس