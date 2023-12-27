"أرى أشياء جيدة في هتلر".. مغني راب أمريكي يوجه رسالة لليهود

قدم مغني الراب الأمريكي المثير للجدل كانييه ويست اعتذارا للجالية اليهودية مكتوبا باللغة العبرية، عن تعليقاته السابقة التي اعتبرت "معادية للسامية".

وفي بيان نشره باللغة العبرية على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي حيث لديه عشرات ملايين المتابعين، كتب (كما ترجمه جوجل): "أعتذر بصدق للجالية اليهودية… لم يكن في نيتي الإيذاء أو الإهانة، وأنا نادم بشدة عن أي ألم قد أكون سببته".

وأضاف: "أنا ملتزم بالبدء بنفسي والتعلم من هذه التجربة لضمان قدر أكبر من الحساسية والفهم في المستقبل.. إن عفوكم مهم بالنسبة لي، وأنا ملتزم بإصلاح الأمور وتعزيز الوحدة".

جدير بالذكر أنه تمت إدانة ويست، المعروف أيضا باسم Ye، على نطاق واسع بعد أن كتب على منصة "X" (تويتر سابقا) في أكتوبر 2022 أشار فيها إلى "عزمه مهاجمة اليهود ".

كما نشر لقطة شاشة لمحادثة مع مغني الراب ديدي، كتب فيها ويست: "سأستخدمك كمثال لأظهر للشعب اليهودي الذي طلب منك الاتصال بي أنه لا يمكن لأحد أن يهددني أو يؤثر علي".

ودفعت هذه التعليقات شركة أديداس إلى قطع علاقاتها مع ويست وإنهاء شراكتها المربحة في مجال الأحذية Yeezy، حيث وصفت الشركة تعليقاته بأنها "غير مقبولة وبغيضة وخطيرة".

وتم تعليق حساب مغني الراب من منصة "X"، في حين تمت إعادته لاحقا.

وتبقى مقابلة ويست مع الإعلامي الأمريكي ألكس جونز من أبرز المواقف التي أدت إلى اتهامه بمعاداة السامية، حيث قال ويست: "أرى أشياء جيدة في هتلر"، و"كل إنسان لديه شيء ذو قيمة جلبوه إلى الطاولة، وخاصة هتلر. لقد فعل [النازيون] أشياء جيدة أيضا..هناك الكثير من الأشياء التي أحبها في هتلر"، كما نشر صورة للصليب المعقوف الممزوج بنجمة داود.

وكان جوناثان غرينبلات، المدير الوطني والرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير، من بين أولئك الذين أدانوا ويست، ووصفه بأنه "معادٍ شرير للسامية" و"يعرض اليهود للخطر".

AFP

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المصدر: RT + "الغارديان"