"تصريحات صدمت المجتمع الدولي".. تجريد الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو من وسام "كيبيك" الوطني

أشار محافظ مدينة كيبيك الكندية فرانسوا ليغو إلى أن سلوك الممثل "يلقي بظلاله" على سمعة الحائزين الآخرين على الوسام لذلك يجب تجريده منه.

جردت السلطات في محافظة كيبيك الكندية الناطقة بالفرنسية، الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو من وسام "كيبيك الوطني" من رتبة فارس في المنطقة، وذلك بسبب تصريحاته المسيئة إلى النساء. أفادت بذلك قناة CTV التلفزيونية الأربعاء 14 ديسمبر، نقلا عن المحافظ فرانسوا لوغو.

ونقلت القناة التلفزيونية عن السياسي قوله إن "تصريحات جيرار ديبارديو الفاضحة التي أدلى بها أمام الكاميرا صدمت المجتمع الدولي". وأضاف أن "سلوكه يلقي بظلاله على سمعة الحائزين على الوسام، ولذلك قررتُ سحبه على الفور من قائمة الحائزين على الوسام".

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يشار إلى أن التصريحات الفاضحة أدلى بها ديبارديو في عام 2018 خلال زيارته لكوريا الشمالية بمناسبة مرور الذكرى السبعين على تأسيس الدولة. وعرضت قناة "فرانس 2" التلفزيونية الفرنسية مؤخرا تلك اللقطات. ولم تقتبس قناة "سي تي في" كلمات ديبارديو الفاضحة، مع ذلك فإنها أشارت إلى أنه "تم الإدلاء بتعليقات مهينة ومتحيزة ضد النساء، وربما ضد فتاة تبلغ من العمر 10 أعوام ".

يذكر أن ديبارديو البالغ من العمر 74 عاما تم منحه وسام "كيبيك" عام 2002.

المصدر: تاس