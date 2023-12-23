بيومي فؤاد يكشف تفاصيل حصوله على جنسية دولة أخرى

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء حصول الفنان المصري بيومي فؤاد على جنسية إحدى الدول.

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وأكد بيومي فؤاد في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن جميع الفيديوهات المتداولة بخصوص المسألة قديمة جدا، حيث أنها منذ 17 شهرا تقريبا، مشيرا إلى أنه حصل على جنسية دولة جزر الكاريبي، وليس جنسية أي دولة أخرى كما أدعى البعض.

وأوضح أن ماقام به أمر طبيعي، حيث سبقه فيه الفنان هاني شاكر، ولم ينشب عن ذلك أي أزمة أو أقاويل على حد تعبيره.

وأكد بيومي أنه يعشق مصر، مشيرا إلى أن حصولة على جنسية دول جزر الكاريبي ليس له أي مشاكل على الإطلاق.

المصدر: بوابة الأهرام