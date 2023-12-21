فنان مصري يتقدم للحصول على جنسية أجنبية بعد تعرضه لهجوم لاذع

قال موقع "القاهرة 24" المصري إن الفنان بيومي فؤاد، قدم طلبا للحصول على جنسية إحدى الدول، إثر هجوم عنيف تعرض له على خلفية انتقاده لزميله الفنان محمد سلام في السعودية.

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ويأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه بيومي فؤاد للمشاركة في عدد من العروض المسرحية والفنية، وكذلك الأعمال الدرامية التي من المقرر أن تعرض في شهر رمضان المقبل.

وأوضحت مصادر، أن بيومي فؤاد أنهى خلال الفترة الماضية كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة للحصول على جنسية تلك الدولة، وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة للحصول على هذه الجنسية هناك، خاصة أن جنسية تلك الدولة تمنح وفقًا لضوابط وإجراءات ليست باليسيرة.

وأشارت المصادر أن بيومي فؤاد سيتحفظ بالجنسية المصرية، إلى جانب جنسية تلك الدولة ووفقا للضوابط والإجراءات المنظمة في مصر والتي ينص عليها القانون المصري.

يأتي هذا في الوقت الذي شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا، حالة من الجدل بسبب تصريحات الفنان بيومي فؤاد التي أدلى بها على هامش مشاركتة في إحدى المسرحيات معبرًا عن استيائه من حملات الهجوم التي تعرض لها وزملاؤه المشاركون في موسم الرياض لهذا العام وسط الأحداث المأساوية التي تشهدها غزة.

المصدر: القاهرة 24