مصر.. غلق حساب الفنان بيومي فؤاد على "فيسبوك"

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ قليل، بغلق حساب الفنان بيومي فؤاد الرسمي على "فيسبوك".

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ولم يتسن لأحد التحقق حتى الآن من أن الفنان بيومي فؤاد هو من قام بغلق حسابه بعد موجة الغضب والهجوم التي تعرض لها أم أن إدارة الفيسبوك هي من قامت بغلقها.

وكان الحساب الرسمي للفنان بيومي فؤاد، فقد مليون متابع منذ بداية الهجوم الذي تعرض له، حيث كانت الصفحة يتابعها 9 ملايين و900 ألف متابع لتصل إلى 8 ملايين و900 ألف متابع قبل إغلاقها.

وتصدرت "مقاطعة الفنان بيومي فؤاد" تريندات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد اتهامه للفنان محمد سلام الذي اعتذر عن دوره في العرض المسرحي في موسم الرياض بالسعودية تضامنا مع سكان غزة.

وأغلق الفنان بيومي فؤاد صفحته الرسمية والموثقة على موقع "إنستغرام"، وذلك بعدما اتخذ إجراء بالأمس بغلق خاصية التعليقات على كافة حساباته بسبب هجوم نشطاء السوشيال ميديا بعد انتقاده للفنان محمد سلام.

ولم يتوقف هجوم الجمهور عند مواقع التواصل الاجتماعي فقط، وإنما وصل إلى مقاطعة مطعم بيومي فؤاد، وخفض تقييمه على غوغل، ليكون ردا منهم على تصريحاته التي لم تكن مرضية، خصوصا في الوقت الذي تنتشر فيه حملات دعم القضية الفلسطينية في عدة دول عبر العالم.

المصدر: مصراوي