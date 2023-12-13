مهرجان الفنون الشرقية يختتم فعالياته بحفل "الأوديسة الموسيقية" في بطرسبورغ

اختتم مهرجان Dairafest الدولي السابع للفنون الشرقية فعالياته بحفل "الأوديسة الموسيقية" بمشاركة فنانين من إيران وتركيا وأذربيجان وموسيقيين كلاسيكيين من بطرسبورغ.

وقال منظمو المهرجان في مؤتمر صحفي عقد في بطرسبورغ إن المؤلف الموسيقي وعازف السنطور الإيراني فرشاد محمدي تولى الإشراف على الفريق الدولي من الموسيقيين، وذلك لأول مرة في مدينة بطرسبورغ الروسية.

وقال محمدي في مؤتمر صحفي: "لقد تضمن برنامج الحفل الشعر والموسيقى، والموسيقى الفارسية في المقام الأول. وبشكل عام يقوم البرنامج على مزيج من الثقافات الموسيقية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط التي أدرسها. وقد شارك في الحفل موسيقيون من إيران وأذربيجان وتركيا."

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وقد شهدت قاعة "دميتري شوستاكوفيتش" الفيلهارمونية الكبرى أداء آلة السنطور، وهي آلة قديمة من أصل إيراني، وترية أو إيقاعية، ويتطلب العزف عليها مهارة خاصة. وهناك آلات شرق أوسطية وبينها الكمانشا والعود والساز، وتم إنشاء الإيقاع بواسطة الدِف والطنباك (طبل فارسي على شكل كأس). وأكد المنظمون أنه نادرا ما يمكن سماع هذه الآلات بمصاحبة أوركسترا سيمفونية. وشهدت خشبة المسرح أداء الأوركسترا السيمفونية لمسرح زازركالي بقيادة المايسترو بيوتر ماكسيموف والجوقة من كونسرفاتوار بطرسبورغ بقيادة أنطون ماكسيموف.

وكما قال دينيس كوتشيروف أمين الموسيقى في المهرجان وأحد المشاركين في الحفل، فإن الأوركسترا الإيرانية تواجدت في بطرسبورغ آخر مرة عام 2018، لكن في حفلتها آنذاك عزفت موسيقى ممزوجة. وأضاف: "هنا سمعنا مقطوعات أصلية تحتوي على الكثير من الشعر الشرقي". وتضمنت الأمسية أيضا أعمالا أصلية لمحمدي، مستوحاة من قصائد الرومي والخيام، بالإضافة إلى شعراء معاصرين. أما المقطوعات الموسيقية التي أداها المطرب الإيراني وحيد تاج والمغنية الأذربيجانية نوراي حاجي زاده فكانت مكرسة للسفر والتصوف والحنين والحب.

يذكر أن المهرجان الدولي السابع للفنون الشرقية Dairafest أقيم في بطرسبورغ في الفترة من 19 أكتوبر الماضي إلى 12 ديسمبر الجاري. وكان من بين النقاط الرئيسية للبرنامج معرض "هل سيختفي أم سيتحول" ، وهو دراسة حول كيفية الحفاظ على الذاكرة والتقاليد العائلية في أذربيجان وروسيا وتركيا وأوزبكستان. وبالإضافة إلى ذلك، تضمن المهرجان مجالات، مثل: الموسيقى والسينما والعلوم والعروض

وتم تنظيم مهرجان "ديرافست" من قبل مؤسسة "المقام" غير التجارية لتنمية المشاريع العلمية والثقافية وبدعم من لجنة الثقافة في بطرسبورغ.

المصدر: تاس