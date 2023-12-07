RT العربية توقع مذكرة تعاون مع جامعة الجزائر

زار وفد من قناة RT العربية "جامعة الجزائر 3" الحكومية التي تحمل اسم إبراهيم سلطان شيبوط، ووقع مع الجامعة مذكرة للتعاون.

وقالت مديرة القناة مايا مناع في قناتها على تليغرام اليوم الخميس:"كنا صباح اليوم، في جامعة الجزائر الحكومية التي تحمل اسم إبراهيم سلطان شيبوط، ووقعنا مذكرة للتعاون، واتفقنا على تبادل الخبرات مع زملائنا الجزائريين في الجامعة، وعلى تنظيم دورات تدريبية للطلاب، كما سنتعاون معا في مكتبنا الجديد في الجزائر الذي سنفتتحه مساء اليوم".

RT

وأضافت: "تحظى العلاقات مع روسيا بتقدير كبير في الجزائر، فالوزراء المحليون يتحدثون اللغة الروسية بكل سرور. افتتح في العاصمة الجزائرية مركز لتعليم اللغة الروسية لجميع الراغبين، وقناة RT العربية معروفة ومحبوبة في الجزائر، ومقدموها معروفون لدى الناس".

RT

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وتجدر الإشارة إلى أن قناة RT العربية ستطلق يوم الجمعة، أيضا برنامجها الجديد "جسور" الذي يتناول العلاقات الروسية العربية في مختلف المجالات، وستكون حلقته الأولى عن الجزائر، ومعالمها الطبيعية والسياحية، وعلاقاتها مع روسيا.

RT

المصدر: RT