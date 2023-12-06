من الجزائر.. RT تطلق "جسور" بين روسيا والعالم العربي (فيديو)

تطلق قناة RT العربية قريبا، برنامجها الجديد "جسور"، والذي يتناول العلاقات الروسية العربية في العديد من المجالات.

تقدم البرنامج آنا كنيشينكو، صاحبة برنامج "كلاشينكوفا" الشهير، وتتحدث في برنامجها الجديد عن التعاون بين روسيا والدول العربية في كافة المجالات، بدءا بالسياسة والاقتصاد، مرورا بالتعاون العسكري التقني، ووصولا إلى الروابط في مجال الثقافة والفن والتعليم.

تواصل معدو البرنامج مع العديد من الشخصيات، منهم رؤساء ووزراء وقادة رأي، وتحدثوا مع أساتذة روس في الجامعات العربية، وأجروا عشرات المقابلات مع أناس مختلفين حول مجالات التعاون الروسي العربي.

صحا! واش راكم؟ لا باس؟



بعد غياب طويل عن منصات التواصل الاجتماعي.. أعود بانطلاقة مميزة عبر مشروعنا الجديد "جسور. روسيا - العالم العربي".



في هذا البرنامج نكتشف جسور التعاون بين روسيا والدول العربية في كافة المجالات، بدءا من العلاقات السياسية والاقتصاد، مرورا بالتعاون العسكري… pic.twitter.com/B6wRMf2Z6T — RT Anna Knishenko (@A_Knishenko_RT) December 6, 2023

تبدأ رحلة "جسور" من الجزائر، لتكشف حلقته الأولى يوم الجمعة القادم، عن طبيعة هذا البلد الخلابة من قسنطينة شرقا إلى وهران غربا، ومن الصحراء جنوبا إلى القبائل والجزائر العاصمة شمالا، كما ستتحدث الحلقة عن العلاقات التاريخية بين هذا البلد وروسيا.

المصدر: RT