الفنانة المصرية ياسمين صبري تكشف حقيقة زواجها
RT
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كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن حقيقة زواجها بعد أنباء متداولة بهذا الشأن خلال اليومين الماضيين في مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى حسابها في منصة "إكس"، كتبت ياسمين صبري: "دي من المرات القليلة جدا اللي رديت فيها علي اي إشاعة متداولة..أنا لست متزوجة. والإشاعة ليس لها أي علاقة بالحقيقة".
وأضافت ياسمين صبري: "أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج أُعلن زواجي امام كل العالم..غير كدة إشاعات ليس لها اي اساس من الصحة".
ودائما ما تتردد الإشاعات حول ارتباط الفنانة ياسمين صبري أو زواجها منذ طلاقها من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.
المصدر: RT