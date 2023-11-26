مصر تفجع بوفاة مفاجئة لفنان شاب ومشهور (صورة)

أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد بوفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل موقع تصوير مسلسل "وبقينا اتنين"، نقل على إثرها إلى مستشفى زايد التخصصي.



ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر من داخل العمل تفاصيل تلك الأزمة، حيث أشار إلى أن الفنان طارق عبد العزيز، سقط أثناء تصوير أحد مشاهده، وأصابته بعض التشنجات، وتوقف نبض قلبه ثم عاد مرة أخرى، لينتقل للمستشفى برفقة نجله.

جدير بالذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، كان قد أجرى جراحة في القلب في شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي في "فيسبوك": "اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق".

وأضاف: "وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

المصدر: "القاهرة 24"