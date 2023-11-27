روسيا.. الشبكات العصبية تساهم في أول عرض أوبرا بمشاركة "فنان روبوت"

عرض المسرح الحكومي في جمهورية تشوفاشيا الروسية للأوبرا والباليه، أوبرا من تأليف رستم ساغدييف "مشكلة رئيسية" التي يشارك فيها لأول مرة روبوت فنان.

أما الشبكات العصبية فساهمت في تأليف سيناريو الأوبرا. وحُظيت الأوبرا بإقبال كبير. صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية الناطق باسم المسرح والذي قال:" قام مسرح الأوبرا والباليه " أوبرا الفولغا " في تشوفاشيا بإجراء تجربة جريئة، وهي عرض الأوبرا الرقمية الفضائية بناء على سيناريو ألّفت جزءا منه الشبكة العصبية، وقد تمتع أول عرض للأوبرا بإقبال غير مسبوق".

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ويشار إلى أن المسرحية المتكونة من عدة مشاهد بلغات مختلفة عبارة عن الجمع بين الموسيقى والرقص والحركات والفن المعماري والفن التشكيلي والتكنولوجيات الحديثة".

وكانت إحدى السمات الخاصة للإخراج هي المناظر الحصرية والأزياء المسرحية للفنانين، والتي تم إعدادها خصيصا للأوبرا بواسطة شبكة عصبية. على سبيل المثال، كان من الضروري إنشاء مدينة أسطورية على المسرح مباشرة، واندمجت تكنولوجيا مولتيميدبا مع تكنولوجيات كمبيوترية، ما خلق مستوى جديدا تماما من الثقافة والجماليات وإدراك الجمهور، وتم بث الاوبرا على الهواء مباشرة.

وقال مصمم الرقص دانييل سالم باي: "إن الأوبرا تعرض نزعة سائدة في الوقت الراهن تنحصر في إحدى أهم القضايا والتحديات التي يتعين على البشرية حلها وهي مشكلة الذكاء الاصطناعي".

وأعربت وزيرة الثقافة في تشوفاشيا، سفيتلانا كاليكوفا، عن رأي مفاده أن "الأوبرا تجعلك تفكر في مدى تأثير التقدم التكنولوجي، ما يعد أمرا مثيرا للاهتمام للغاية".

وقد أقيم العرض الثاني لأوبرا "مشكلة رئيسية" يوم 25 نوفمبر الجاري. وأصبح العرض جزءا من برنامج مهرجان الأوبرا الدولي "ميخائيلوف" الذي افتتح في عاصمة الجمهورية تشيبوكساري في 17 نوفمبر.

المصدر: تاس