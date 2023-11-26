قصة الإمبراطور بطرس الأكبر.. في عرض ثلاثي الأبعاد ضخم "للأرميتاج"

سيقيم متحف الأرميتاج عرضا ضخما للضوء والصوت، يكرس للإمبراطور بطرس الأكبر ومدينة بطرسبورغ، يومي 9 و 10 ديسمبر المقبل، في ساحة القصر (دفورتسوفايا).

أعلن ذلك مدير عام المتحف ميخائيل بيوتروفسكي في مؤتمر صحفي عقد الخميس 23 نوفمبر، في بطرسبورغ

قال: "ستكون هناك خرائط ثلاثية الأبعاد، تصف قصة رائعة عن بطرس الأول ومدينته، مع مجموعة رائعة من القصائد والصور، كما هو الحال دائما". وأضاف أن العرض متاح للجمهور وسيكون هدية للمواطنين وضيوف بطرسبورغ بمناسبة ذكرى تأسيس المتحف. سيتم الاحتفال به في يوم القديسة سانت كاترين في 7 ديسمبر المقبل.

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وأفاد بيوتروفسكي كذلك بأن برنامج مهرجان" أيام الأرميتاج" سينطلق في 2 ديسمبر المقبل، وسيستمر لغاية 12 ديسمبر. ويتضمن برنامج المهرجان إقامة معارض وحفلات وأمسيات موسيقية وإلقاء محاضرات وغيرها من الفعاليات الثقافية.

وبحسب موقع "الأرميتاج الإلكتروني" فإن عرض الخرائط ثلاثية الأبعاد الضوئي، سيقام في ساحة القصر يومي 9 و10 ديسمبر. ستستخدم فيه تكنولوجيات مرئية ضوئية متقدمة: بما في ذلك إسقاط الخرائط وتصميمات متحركة، فيديو الواقع الافتراضي. وستستخدم في أثناء إقامة عرض الضوء والصوت واجهات منشأتي هيئة الأركان العامة ومقر قيادة الحرس الوطني. وستخصص مسرحية مولتيميديا الضوئية المتكونة من جزئين لإحياء الذكرى الـ 320 لتأسيس مدينة بطرسبورغ، ونهائيات مسابقة عموم روسيا لفن الإعلام المعاصر "بلد النور". سيتضمن عرض مولتيميدا مشاهد مسرحية وأداء عصريا للمؤلفات الموسيقية الكلاسيكية، وهوامش أدبية تقدم بأصوات ممثلين مشهورين في بطرسبورغ.

المصدر: تاس