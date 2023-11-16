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"أمريكا موضع سخرية".. كيم كارداشيان تنال لقب "رجل أعمال العام"

الثقافة والفن

Sputnik
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ظهرت عارضة الأزياء ورائدة الأعمال كيم كارداشيان، على غلاف مجلة الرجال "جي كيو" بعنوان "رجل أعمال العام"، فيما أكدت ردود الفعل أن "أمريكا أصبحت موضع سخرية في جميع أنحاء العالم".

ونشرت النجمة الشهيرة على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي غلاف المنشور، حيث ظهرت فيه وشعرها منسدل ببدلة رسمية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فقد "منحت المجلة رائدة الأعمال كيم كارداشيان، لقب "رجل أعمال العام" لنجاحها في مجال الأعمال، بحيث تنتج كيم كارداشيان مستحضرات التجميل والعطور وكذلك الملابس المنزلية والملابس الداخلية".

GQ

وجاءت التعليقات وردود الفعل على الإنترنت سلبية وغاضبة للغاية، معتبرين أن "قرار المجلة معاد للنساء".

وكتب أحد المعلقين: "ماذا تقصد؟...أنت لست رجلا".  فيما أضاف آخر: "هل هذا صحيح؟ بجدية؟ يا لها من إهانة للرجال.. لم يتمكنوا من العثور على رجل حقيقي لهذا؟".

وأكد معلق أخر: "أيها السيدات والسادة، هذا هو السبب وراء موضع السخرية من أمريكا الآن في جميع أنحاء العالم.. إنه أمر محرج للغاية".

وتعد مجلة الرجال "جي كيو" واحدة من أقدم وأشهر المجلات الرجالية في العالم. وتم تصنيف "رجال العام" منذ عام 1996، حيث مُنح هذا اللقب للممثل والمخرج الأمريكي جورج كلوني، ولاعب كرة السلة الأمريكي الشهير مايكل جوردان، والممثل الشهير توم كروز، والممثل والمنتج الشهير بيرس بروسنان وغيرهم.

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المصدر: RT + صحيفة "ديلي ميل"

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