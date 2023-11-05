مايكل جاكسون يتصدر قائمة "فوربس" للمشاهير الراحلين الأعلى أجرا

احتل مايكل جاكسون (1958-2009) المرتبة الأولى في قائمة مجلة "فوربس" للمشاهير الراحلين الأعلى أجرا. وقد نُشر التصنيف على الموقع الإلكتروني للمجلة.

وحسب المجلة فإن إجمالي دخل المشاهير الراحلين الثلاثة عشر الأعلى أجرا، انخفض على مدى العام الماضي بنسبة 70%، مقارنة بالإحصائيات السابقة ليصل إلى 470 مليون دولار. ويعود هذا الانخفاض الحاد في الدخل إلى تراجع مبيعات كتالوجات الموسيقى. ومع ذلك، فإن ثروة أكثر من نصف المشاهير الراحلين زادت، من خلال بيع ملكيتهم الفكرية.

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حصل جاكسون على 115 مليون دولار خلال العام الماضي، ويشمل هذا المبلغ إيرادات قدرها 85 مليون دولار من مسرحية برودواي الموسيقية MJ: The Musical المكرسة لحياة المغني وإبداعه، بالإضافة إلى ذلك، حصل جاكسون على ملايين الدولارات من إخراج مسرحية Michael Jackson: One التي قدمها السيرك الكندي Cirque du Soleil.

وجاء في المركز الثاني في قائمة "فوربس"، الموسيقي إلفيس بريسلي (1935-1977) الذي كسب العام الماضي 100 مليون دولار، والمصدر الرئيسي لدخله هو عزبته في مدينة ممفيس بولاية تينيسي التي زارها حوالي 600 ألف شخص على مدى الأشهر الـ12 الماضية. أما المركز الثالث فكان من نصيب عازف البيانو وأحد مؤسسي فرقة The Doors راي مانزاريك (1939-2013)، الذي ازدادت ثروته بمقدار 45 مليون دولار على مدار العام.

وتضم قائمة "فوربس" أيضا كاتب قصص الأطفال، الدكتور سوس (1904-1991) الذي أصبح "ثريا" في عام واحد فقط بـ40 مليون دولار، ورسام الكاريكاتير تشارلز شولتز (1922-2000) بـ30 مليون دولار، وكذلك برنس (1958-2016)، ويتني هيوستن (1963-2012)، جون لينون (1940-1980)، المغني بوب مارلي (1945-1981)، بنج كروسبي (1903-1977).

وفي آخر التصنيف يأتي عازف الغيتار في فرقة "البيتلز" جورج هاريسون (1943-2001)، ولاعب الغولف أرنولد بالمر (1929-2016)، والممثلة مارلين مونرو (1926-1962).

المصدر: تاس