الأغنية الأخيرة لفرقة "البيتلز" الشهيرة.. بإصدار جديد

سيتم إصدار نسخة جديدة للأغنية الأخيرة لفرقة "البيتلز" البريطانية، في 2 نوفمبر المقبل.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للفرقة أن المقطوعة الموسيقية التي تحمل اسم Then Now and (الآن ولاحقا)، ستكون متاحة للاستماع على منصات البث الساعة 14:00 في 2 نوفمبر بتوقيت لندن (17:00 بتوقيت موسكو).

الأغنية ألّفها وأداها جون لينون في سبعينيات القرن الماضي. وبعد مرور نحو خمسين عاما تم تطويرها من قبل عضويْن في الفرقة ما زالا على قيد الحياة، وهما بول مكارتني ورينغو ستار. وتمت إعادة تسجيل الأغنية التي كانت مسجلة سابقا على شريط كاسيت بجودة رديئة، باستخدام "الذكاء الاصطناعي".

كما جاء في البيان:"كانت فرقة "البيتلز" دائما، معا وبشكل فردي، تتمتع بقدرة على أداء ما هو غير متوقع. والآن سيجلب عام 2023 أحد أكثر الإصدارات المنتظر في تاريخها الطويل والحافل بالأحداث التي لا نهاية لها".

وبعد حوالي 15 عاما من اغتيال لينون في نيويورك في ديسمبر 1980، سلمت أرملته يوكو أونو بول مكارتني شريطين صوتيين من مسودات موسيقية بعنوان "من أجل بول". ومن بينها أغنيتا "Free as a Bird" و"Real Love"، اللتان تم إصدارهما كأغنيتين منفصلتين عام 1995، كما تم تضمينهما أيضا في الجزأين الأول والثاني من ألبوم Anthology الذي صدر عامي 1995-1996. وتم دمج غناء لينون من الشريط مع الأغنية الرئيسية التي أكملها مكارتني وستار وهاريسون وأصواتهم.

حاول أعضاء الفرقة تسجيل نسخة الاستوديو من أغنية Now and Then، لكنهم واجهوا بعض المشاكل حيث وصف هاريسون الأغنية بأنها ضعيفة للغاية، ولم يرغب في العمل على مقطوعة غير مكتملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن جودة تسجيل شريط لينون كانت سيئة بالفعل، وكان من الصعب فصل صوت الموسيقي عن الخلفية الصاخبة. وبحسب مكارتني، فإنه عاد إلى المشروع بعد تصوير الفيلم الوثائقي The Beatles: Get Back للمخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون

المصدر: تاس