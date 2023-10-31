"كلبي ـ رائد الفضاء".. إنتاج سينمائي جديد

تعتزم شركة "سنترال بارتنرشيب" السينمائية الروسية، إنتاج فيلم سينمائي جديد، في مارس عام 2025، بعنوان "كلبي ـ رائد الفضاء".

تدور أحداث الفيلم حول قصة صداقة تجمع صبي بكلب يدعى "بيلكا" قبل رحلته إلى الفضاء.

وقال مدير شؤون التسويق في الشركة بافيل فيريشاغين إن "سنترال بارتنرشيب" ستقدم بالتعاون مع شركة "زوم بروداكشن" فيلم "كلبي ـ رائد الفضاء" الذي يروي قصة صبي يسكن في مدينة مغلقة بالقرب من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي. وإنه يعاني من الوحدة وليس لديه أصدقاء، ويوما من الأيام يلتقي كلبا صغيرا فيقرر تربيته، ثم يصبح هذا الكلب (بيلكا) مرشحا رئيسيا لرحلة إلى الفضاء.

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وذكر فيريشاغين في حفل مشاهدة أفلام الرسوم المتحركة وأفلام الأطفال، الذي أقامته مؤسسة السينما الروسية، أن أحداث الفيلم تدور عام 1960، حين يأخذ والد الصبي، بيلكا للعمل في معسكر التدريب التابع للمطار الفضائي، حيث يستعد لرحلة خطيرة إلى الفضاء، ويحاول الصبي وصديقته إنقاذ كلبهما المحبوب.

فيلم "كلبي ـ رائد الفضاء" من إخراج إيليا مالانين. وحسب صنّاع الفيلم، فإنهم يرغبون في أن يلعب قسطنطين خابنسكي دور والد الصبي في فيلمهم، ويمكن أن يلعب دانييل مورافيوف إيزوتوف ومارتا كيسلر دور الطفلين.

ومن المقرر إصدار الفيلم في 20 مارس عام 2025.

المصدر: تاس