وفاة ممثل سعودي مخضرم

رحل عن عالمنا يوم أمس الجمعة، الفنان السعودي القدير أحمد بن محمد السريع عن عمر يناهر 87 عاما، وفق ما أعلنت ابنته.

ونعى عدد من الفنانين والمثقفين الفنان الراحل أحمد بن محمد السريع، داعيين له بالرحمة.

أنتقل إلى رحمة الله تعالى

الفنان #أحمد_السريع

نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويتقبله بقبول حسن



سوف تقام الصلاة على الفقيد غداً السبت 1445/03/15 بعد صلاة العصر

في جامع الامير فهد بن محمد ال سعود

على طريق الحاير

موقع المسجدhttps://t.co/dI7098X8r2#وفاة_أحمد_السريعpic.twitter.com/goZcPQFXDi — محمد العرفج 🏵️ (@MAAlarfaj2) September 29, 2023

من هو أحمد بن محمد السريع؟

ممثل سعودي من أوائل الممثلين الذين دخلوا المجال الفني في بداية الستينات.

قدم العديد من الأعمال الفنية، كما عمل مدرسا في إحدى مدارس السعودية.

من أعماله مسلسلات: "وينك يا درب الغنيمة"، و"طاش ما طاش"، و"عائلة أبو رويشد"، و"ضيف شرف"، و"أحلام ضائعة"، و"الغربال"، و"حكاية قصيرة"، و"حمود ومحيميد".

المصدر: وسائل إعلام سعودية