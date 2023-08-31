وفاة أديب سعودي شهير

رجل عن عالمنا، اليوم الخميس، الأديب السعودي الشهير محمد علي علوان، عن عمر ناهز الـ73 عاما.

ونعى وزير الإعلام السعودي، سلمان الدوسري، الأديب محمد علي علوان، عقب رحلة حافلة بالإنجاز امتدت عقودا، حيث قال: "فقد الوسط الإعلامي والثقافي الأديب الزميل الأستاذ محمد علي علوان، الذي توفاه الله اليوم، تاركا إرثا مشهودا من الخلق الرفيع، والأعمال الأدبية المتعددة".

وأردف: "نتقدم بأحر التعازي إلى أسرته ومحبيه، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته".

من هو الأديب السعودي محمد علي علوان؟

ولد في أبها عام 1370 هجري ( 1950 - 1951).

حصل على درجة البكالوريوس في الأدب العربي من كلية الآداب في جامعة الملك سعود.

كاتب وقاص سعودي، ويعتبر أحد رواد القصة القصيرة في المملكة.

عمل في وزارة الإعلام منذ عام 1974 وتدرج فيها إلى أن أصبح وكيلا مساعدا لشؤون الإعلام الداخلية، وأشرف على الصفحات الثقافية في مجلة اليمامة وصحيفة الرياض.

شارك في أمسيات قصصية في الأندية الأدبية وجمعية الثقافة والفنون، وله عدة مجموعات قصصية منها "هاتف"، و"إحداهن" صدرت عن النادي الأدبي في الرياض عام 2019، و"طائر العِشا" صدرت عن دار سطور عام 2020.

عكاظ

المصدر: "عكاظ"