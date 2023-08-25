الرئيس الإماراتي ونائباه يعزون الملك سلمان

بعث رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، برقية تعزية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي آل سعود.

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كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك سلمان.

وأصدر الديوان الملكي السعودي مساء الأربعاء بيانا أعلن فيه وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز.

وجاء في البيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي آل سعود".

وتم يوم الخميس تشييع جثمان الأمير الراحل إلى مثواه الأخير بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

المصدر: وكالات